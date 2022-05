Herederos de la Inquisición en el S. XXI

Una obra que recomiendo leer es El queso y los gusanos, del historiador italiano Carlo Ginzburg. Se trata de una microhistoria que busca reconstruir la bibliografía de un personaje popular de la Edad Media llamado Menocchio, molinero de profesión, que se atrevió a cuestionar dogmas fundamentales de la institución política del momento y a contravenir los postulados de una doctrina única, siendo señalado y quemado en la hoguera por la Inquisición. Esta obra guarda un símil con las políticas lingüísticas sectarias del Botànic, cuando hace unas semanas varios alumnos denunciaron públicamente sentirse señalados y acosados por solicitar ser evaluados en su lengua materna, el castellano.

Como docente, considero un grave error que, en materias que no son lingüísticas, se impida al alumno elegir en qué lengua oficial se siente más cómodo a la hora de realizar una prueba de evaluación y garantizarse así el éxito de la misma. En la universidad, yo nunca he tenido este problema ni como alumna ni como docente. Por este motivo, que el señor Marzà ponga grilletes al éxito académico del alumnado me parece intolerable. Con estas políticas de opresión y doctrina única, estamos volviendo a la Inquisición de la Edad Media.

La comunidad educativa ha dicho basta a estas políticas sectarias con medio centenar de causas judiciales abiertas. Desde Ciudadanos, pedimos que dejen de poner grilletes a las libertades educativas del alumnado que pide estudiar y ser evaluado en su lengua materna y que respeten el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española que indica que nadie puede ser discriminado por razones lingüísticas. Hay que respetar nuestras lenguas, generar políticas para que se amen y no para que enfrenten. Dejemos que la Inquisición sea cosa del pasado, porque con estas políticas de opresión se vuelven sus herederos.

*Portavoz adjunta de Cs en Les Corts