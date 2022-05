La última reforma de la educación ha decidido que la historia de España comienza en 1812 con las Cortes de Cádiz. Antes, nada, y después, a resaltar especialmente lo que les interesa a los socialcomunistas, que será lo bueno, generalmente unido a la represión de la libertad y la democracia, lo que no será muy malo. Más manipulación y adoctrinamiento a lo que ya nos tienen acostumbrados, pero que no hay que aceptar sin más, sino rebelarse y buscar la verdad. Se quiere borrar el estudio cronológico y riguroso de todo lo anterior al siglo XIX. Allí donde están las raíces de la nación española, el porqué de su identidad común y su conciencia nacional. Los pobres estudiantes desconocerán nuestra prehistoria, la romanización cuando ya existía Hispania, los reyes godos, la islamización, la reconquista, la edad media, los Reyes católicos, la conquista de América, Carlos V, Felipe II, el imperio, la dinastía de los Austrias, la guerra de Sucesión. Y aunque no les guste, eso fue lo que fue. Todo ignorado para implantar dictatorialmente una memoria histórica ideológica y falsa que transmite la idea de una España fragmentada, con una izquierda ideal y una derecha malísima. Ya no es historia, es sociología para justificar las actuaciones gubernamentales.

Ha recibido las críticas de la mayoría de los académicos y docentes. Entre otros, la Real Academia de Historia o la Fundación Española de Historia Moderna, el Consejo de Estado y el Consejo Escolar de Estado. Da igual, todo por el sectarismo político, ojalá llegue un gobierno sensato y ponga fin a esta barbarie. *Notario y doctor en Derecho