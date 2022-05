Los enjuagues del Muñoz

Hace un par de semanas, con la excusa de homenajear a mi querida amiga Josefina Meneses, hablé de una grabación suya en YouTube, que no era otra que el chotis del Elisedo de la Gran Vía. En mi texto hablé de Agustín Fernando Muñoz Sánchez, que aparece en los versos de ese fragmento de la zarzuela. Al margen de que he recibido llamadas recordando a la impar cantante, que en muchas ocasiones ofreció su arte en nuestro Teatro Principal, no faltaron algunas, que me solicitaran ampliar el chascarrillo del tal Muñoz, amante de María Cristina de Borbón dos Sicilias, viuda del felón de Fernando VII y reina regente. Pues vamos a complacerles.

Ocho hijos El gachó en cuestión era guardia de corps y al parecer por su buena facha, pareja a su poca vergüenza, engolosinó a la reina madre. Y no es que se prendara, es que dejó a la soberana con las dos bocas abiertas. Buena prueba de ello es que, de sus arremuescos, nacieron nada menos que ocho hijos, a los que la madre colmó de títulos y de dádivas. Y obviamente las mismas gracias correspondieron al que hizo su esposo morganático, «por detrás de la Moncloa» (la frase también es zarzuelera). Así, lo nombró grande de España, capitán general, I duque de Riánsares, I marqués de San Agustín y le concedió el Toisón de Oro. Pero el mayor ludibrio fueron sus negocios que incluían la trata de esclavos, los cambalaches con las azucareras cubanas y la construcción del ferrocarril en España. Compró un sin número de mansiones en Madrid y villas aledañas y en otras capitales europeas. Entre ellas el palacio de Remisa en Recoletos, vecino al baile del Elíseo que referí al citar a Josefina Meneses, a la que vuelvo a enviar mi más afectuoso recuerdo. Cronista oficial de Castelló