Todo y de todos

Querid@ lector/@, reconozco que en la vida hay circunstancias que, cuando ocurren, me dejan sin fácil explicación. Y eso es lo que he sentido el día que me enteré que Manolo Mata, el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, anunció que se iba a hacer cargo de la defensa del empresario Jaime Febrer (presunto cabecilla del caso Azud, donde se investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de València durante el mandato del PP y en el que también aparecen cargos socialistas). En definitiva, esta es una de esas ocasiones en las que, como dice Joan Manuel Serrat, uno se tumba para cavilar y la única conclusión que saca es que al techo le hace falta una mano de pintura.

Pero si expreso mi extrañeza es porque conozco a Mata desde siempre y sé que es una persona inteligente y honesta y con una carga ética e ideológica muy fuerte (está en la corriente Izquierda Socialista). Sé también que no le mueve (al menos exclusivamente) el móvil económico y que dice la verdad cuando afirma que ha aprovechado la ocasión para volver al trabajo, a su oficio de abogado, porque la política debe ser una ocupación temporal. Pero así y todo, confieso que el hecho de pasar de golpe y sin intervalo de la izquierda militante, de diputado socialista o miembro del poder legislativo valenciano, de portavoz del gobierno tripartito de Ximo Puig, de brillante martillo de corruptos en el País València... a defensor de un presunto corruptor de la política, aún es algo que, aunque solo sea porque es poco habitual, me chirría en el cerebro. En todo caso desconozco, si es que existe (creo posible), la causa última, el motivo real de esta decisión. Pero lo que sí parece cierto es que Mata, al final y queriendo o sin querer, terminará conociéndolo y averiguándolo todo (lo que está encima y debajo de la alfombra) y de todos. Más o menos. Ahí lo dejo. Analista político