Verano de bandera

El mes que viene volverá a ondear la bandera azul en la playa de Benafelí de Almassora. Lo hará por segundo año consecutivo para consolidar así el honor que supuso, el verano pasado, lograr esta distinción. La Fundación para la Educación Ambiental, entidad que estipula los requisitos para la obtención de la bandera azul y que supervisa que todos los criterios se cumplan cada año, vuelve a apostar en esta ocasión por la calidad del agua en nuestra playa, así como la señalización, las actividades programadas y el impulso a la protección ambiental, entre otros.

No es un sorteo, no pagamos por la bandera, no se compra ni se vende. Tramitamos la solicitud y documentamos las acciones realizadas para cumplir cada uno de los ítems marcados. Si tan fácil fuera tener bandera azul, la Comunitat Valenciana no tendría 139, sino una por cada playa. Por eso no puedo más que felicitar al concejal de Playas y Turismo, Joan Antoni Trenco, que desde el primer momento creyó que era posible lograrla y, este año mantenerla.

Un revulsivo

La sorpresa de 2021 para algunas personas se tradujo en un verano de reservas completas para el chiringuito de la playa y el resto de locales de hostelería, que pocas veces antes registraron tantas visitas y para los que supuso un revulsivo tras las dificultades de la pandemia del coronavirus. La bandera azul nos da a conocer fuera de los límites de nuestro municipio, supone un reclamo para otras localidades vecinas, revaloriza la zona y nos recuerda que todo es posible, que no todo tiene que ser como siempre si hay ganas de mejorar.

Para mí sí es un orgullo que vuelva a ondear la bandera azul en Benafelí y ojalá en 2023 la logremos también para Pla de la Torre. Frente a los complejos de inferioridad y miedo a avanzar, orgullo de nuestro patrimonio. Seamos los mejores embajadores de nuestra tierra, de sus oportunidades y valores que no son siempre reconocidos.

Qué pocas ciudades tienen a su paso la desembocadura de un río, un yacimiento arqueológico, una industria cerámica puntera en el mundo, campeones en múltiples disciplinas deportivas, cítricos que cruzan fronteras para llegar a las mesas de medio mundo, un casco histórico considerado Bien de Interés Cultural y kilómetros de mar y playa para disfrutar de un verano tranquilo, de un verano de bandera.

Alcaldesa de Almassora