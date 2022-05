Cumplimos con nuestros mayores

Lo dije hace unas semanas: no tiro la toalla. Nos habíamos propuesto, porque así nos habíamos comprometido con nuestros vecinos y vecinas, que antes de que terminara esta legislatura dispondríamos de un terreno para la residencia de la tercera edad. No era un objetivo fácil, teníamos claro que necesitábamos una gran parcela para poder ofrecer el servicio que nuestros mayores merecen, de hecho, llevamos tres años de trabajo para conseguirlo. Primero intentamos comprar la antigua fábrica Sanchis, pero no fue posible por la situación económica de ese inmueble, después estuvimos mirando otras opciones, pero, o bien eran pequeñas o el precio era desorbitado…

Pese a las dificultades, seguimos adelante sin desanimarnos, desde luego, no iba a ser por no intentarlo, pues todo esfuerzo valía la pena para conseguir que las personas mayores de l’Alcora puedan contar con este servicio que les permita estar perfectamente atendidos sin tener que salir de su pueblo. Hace unos meses, el Grupo Pamesa nos trasladó su voluntad de urbanizar toda la zona de la antigua fábrica Plaza para albergar diferentes servicios: supermercados, restauración, hotel…con viales y espacios de esparcimiento, nada que ver con la industria pesada actual. Además, en el nuevo Plan General que estamos tramitando está proyectado un vial que evitará el paso de camiones por la carretera de circunvalación. Fue en ese momento cuando vimos la posibilidad de adquirir un terreno de 3.000 m² en la zona para la construcción de la residencia y no hemos dejado pasar la oportunidad, llegando a un acuerdo con el grupo para su compra. La gestión económica llevada a cabo en este tiempo nos ha permitido disponer de un importante remanente, por lo que el Ayuntamiento está en disposición de llevar a cabo la operación. Futuras generaciones De nuevo nos enfrentábamos a dos opciones: trabajar pensando en el futuro de l’Alcora, con proyectos que sabemos que no se pueden llevar a cabo de hoy para mañana, o trabajar pensando a corto plazo y en proyectos que no sean ambiciosos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Yo soy de los que piensa en el futuro y, sin duda, con esta ubicación estamos teniendo muy presente el pueblo que queremos construir para las futuras generaciones. El primer paso para hacer realidad la tan demandada residencia para la tercera edad ya está dado. Ahora, vamos a continuar trabajando para garantizar que, al final del camino, el servicio que se ofrezca sea el que la ciudadanía necesita. Nunca antes se había hecho tanto para conseguir este objetivo y en esa línea vamos a seguir enfocados, esforzándonos al máximo. Los hechos dejan muy claro que los gobiernos socialistas son los que verdaderamente se preocupan y trabajan por el bienestar de nuestros mayores. Con gobiernos socialistas se han construido los dos centros de mayores de l’Alcora, se han puesto en marcha servicios tan importantes como la Unidad de Respiro y el minibús social... Y ahora que, después de un largo proceso, el Centro de Día está muy cerca de ser una realidad, es momento de continuar sumando servicios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus familiares. Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón