Tenim un problema

Sempre he pensat que el primer pas per a resoldre un problema és reconèixer que el tens. Doncs bé, en tenim un ben gran, i el tenim tots, tota la societat. En les darreres festes hem conegut un cas d’una violació grupal a Vila-real, en la que hem de respectar el treball de la policia i del sistema judicial abans de traure conclusions, però que m’ha mogut a escriure estes línies.

Durant els darrers anys estem coneixent casos de violència molt preocupants. Per un costat hem tingut l’existència de manades que violen dones, per un altre grups de salvatges que apalissent a un pobre indefens fins la mort, pares capaços de matar als seus fills per a fer sofrir a la seua parella, a més de les agressions físiques o psicològiques a dones dins de l’àmbit d’una relació o perquè l’home no accepta el final de la mateixa. Inclús casos de nens que han matat altres nens sense aparentment cap motiu.

En els individus que actuen sols veig que no tenen cap tolerància a la frustració, la qual solucionen amb violència i sense demostrar cap empatia a la persona que sofrís les conseqüències. Els casos extrems son els que coneixem en les noticies perquè acaben tenint conseqüències greus, però si prestem atenció al nostre entorn vorem que hi ha moltes senyals de comportaments que segueixen eixos patrons sense que arribe la sang al riu.

Covardia

Però és la violència grupal la que més m’alarma, perquè a tot l’anterior li s’afegeix la covardia. Covards son els que violen o apalissen en grup perquè son incapaços d’enfrontar-se a la seua víctima cara a cara i en condicions d’igualtat. Covards son els que alenten o no impedeixen eixes accions per por a acabar ells de víctima, simplement per passotisme o per estar més preocupats de fer un reportatge del delicte.

He llegit que la culpa la te l’accés a les xarxes socials, a internet i a la pornografia a edats cada vegada més primerenques. Segur que influeix, igual que les lletres de determinades cançons que cosifiquen a les dones. Però hem de ser capaços d’anar més enllà i preguntar-nos en què hem fallat, què podem fer com a societat per a canviar eixos comportaments. Educar en valors, desenvolupar l’empatia, la comprensió o el respecte és una tasca de tota la societat, famílies, comunitat, sistemes educatius i judicial, i mitjans de comunicació.

Portaveu de Cs a Vila-real