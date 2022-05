Ni convivencia ni soluciones

Querid@ lector/@, hace unos días y después de ver una sesión de control del gobierno, me pareció tan inapropiado y vergonzoso el trato que le dispensó la peña de la oposición al presidente del Gobierno de España que, al finalizar el debate, se me ocurrió entrar en internet y preguntar por los insultos y descalificaciones personales que, en estos últimos tiempos, los Abascal y los Casado le han dirigido al PSOE, a Podemos, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez. Aunque con ánimo de ser honesto, también diré que aunque Feijóo, el nuevo líder del PP, llegó diciendo que viene para sustituir a Pedro Sánchez y no para insultarlo ni ofenderlo, todo indica que (sin llegar al nivel de barbarie de los otros dos) está perdiendo la compostura.

Por cierto, he hablado de insultos, descalificaciones y de trato inapropiado y vergonzoso porque, dentro y fuera del Parlamento Español y, por una razón u otra, se les ha acusado de: «fraude», «antiespañoles», «tiranos», «guarros», «hijos de puta», «basura», «trincones de putas y cocaína», «promotores de la pederastia», «mentirosos», «estafadores», «charlatanes», «payasos», «malos tipos», «manipuladores», «falsarios», «autócratas», «traidores», «irresponsables», «incapaces», «desleales» , «mentirosos», «felones», «ilegítimos», «okupas del poder», «ególatras», «asesinos», «criminales», «payasos», «incompetentes», «chantajeadores», «promotores de delitos y crímenes de odio», «sepultureros»... Querid@ lector/@, parece evidente que la política que es palabra, diálogo, respeto al otro, propuesta, ponerse de acuerdo o mantener la discrepancia desde la fidelidad a los propios principios, no tiene nada que ver con este estilo que ni ayuda a la convivencia en democracia ni aporta soluciones para el progreso. En cualquier caso piense lo que quiera, está en su derecho. *Analista político