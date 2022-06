Una setmana intensa de treball per la Vall

La setmana que acabem de deixar enrere ha sigut molt intensa i plena de treball per la Vall. Vam començar presentant oficialment les Entitats de Gestió i Modernització (EGM) dels polígons Belcaire i Mesquita. Es tracta de dos agrupacions de les empreses de cada àrea industrial que van ser aprovades per unanimitat al ple municipal i que suponen començar un camí de col·laboració públicoprivada que millorarà la competitivitat dels nostres polígons empresarials. Som la primera ciutat de la província que compta amb dos entitats d’este tipus, el que ens posiciona al capdavant de la gestió d’àrees industrials i que afavorirà la implantació de noves empreses i de llocs de treball.

També vam donar a conéixer que hem rebut una subvenció de 400.000 euros de la Generalitat valenciana per a realitzar millores en els polígons Belcaire i Vernitxa. L’any passat estes ajudes es van destinar al polígon Mesquita per a instal·lar càmeres de videovigilància, renovar la senyalització i millorar l’asfaltat i la xarxa d’aigües. Enguany seguim apostant per la seguretat amb la instal·lació de càmeres connectades les 24 hores amb la Policia Local en Belcaire i Vernitxa. També renovarem la senyalització, millorarem el sanejament de les aigües residuals i crearem 65 metres de canalització de línia elèctrica, necessaris per al pont industrial.

Un altre dels projectes que vam presentar públicament la setmana passada és la rehabilitació dels nuclis històrics, amb el projecte del Camí de l’Aigua. En el mes de setembre començaran les obres, amb una inversió d’1.390.000 euros provinents dels europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya. El Camí de l’Aigua discorre per l’antiga séquia major que conduïa l’aigua de les Coves de Sant Josep a Sant Vicent. Esta fase afectarà el carrer Mare de Déu del Roser, la plaça de la Salut i carrer San Luis fins a la plaça Santiago Obón i el carrer Regimiento Tetúan, plaça dels Desemparats i carrer Benissahat fins a la plaça de l’Assumpció. Amb este projecte revitalitzarem i humanitzarem l’espai urbà existent, millorarem la qualitat de l’aire, reduirem les emissions de CO2 i fomentarem la mobilitat activa.

També optarà als fons europeus Next Generation EU, un projecte molt important per a la Vall: la rehabilitació i ampliació de l’ajuntament. Gràcies a la compra de l’edifici del costat (l’antiga seu de l’Schola Cantorum), esta setmana presentarem a la convocatòria europea un disseny en el qual l’eficiència energètica és clau. De fet, el nou edifici reduirà un 93% el consum d’energia, amb la instal·lació d’aerotèrmia i panells, vidres i teules fotovoltaiques, sistemes domòtics, un aljub d’aigües pluvials per a estalviar el consum d’aigua i la substitució del revestiment de les parets. A més, el saló de plens estarà a la planta baixa i serà multifuncional perquè puga albergar actes cívics i culturals i no sols els institucionals. Un dels objectius és apropar l’edifici consistorial a la població.

Però la setmana també va donar per a més: l’obertura del termini per a presentar-se a les cinc places d’agent de Policia Local que completaran la plantilla, l’anunci de les portes obertes de les Coves de Sant Josep per als vallers i valleres, l’homenatge a les 14 víctimes dels bombardejos de l’aviació franquista a la Vall en 1938, l’anunci de les noves falleres majors de la ciutat per a 2023, la contractació de 137 persones de l’atur agrari per a millorar els camins rurals este estiu… Són sols una mostra de tot allò que estem treballant per a seguir millorant i fer avançar la Vall, governant per a totes i tots.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó