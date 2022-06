Escombrera d’Art Vinaròs

No entré en política para callarme ante las injusticias ni, mucho menos, para mirar hacia otro lado ante las chapuzas del equipo de gobierno de mi ciudad, Vinaròs. Sí, esa ciudad con un hospital en la UCI y que en esta legislatura ha sido más conocida por impulsar las cabezas de cordero que sus exquisitos langostinos. Un verdadero sainete y carnaval político. Sin embargo, ingenuamente o no, sigo pensando que todos los partidos políticos quieren lo mejor para su localidad. Y mira que a veces cuesta creerlo. Porque lo que están viviendo los 200 alumnos y profesores de la Escola d’Art clama al cielo.

De hecho no es una escuela o un centro educativo, es lo más parecido a una escombrera sin los más mínimos servicios a sus usuarios. Entre ellos, la falta de ventilación, cuando es habitual la manipulación de pigmentos tóxicos por parte de los alumnos, existencia de goteras, falta de calefacción en invierno o desperfectos en el mobiliario. Por eso estamos ante un verdadero escándalo cultural que debería avergonzar al Ayuntamiento. Los alumnos han recogido más de 600 firmas pidiendo el traslado a otro centro, no piden nada más que lo mínimamente exigible, unas condiciones mínimas de salubridad para ellos y el profesorado.

Goteras, filtraciones...

Por eso no podemos dejarlos solos en su reivindicación y hay que actuar de urgencia. El próximo curso no puede empezar en las actuales instalaciones de la nave de la calle Pere Gonell que deberían ser clausuradas de inmediato. Estoy seguro que hay decenas de soluciones posibles y locales sin uso en los que pueden instalar la escuela. Y si no existen, la obligación del Ayuntamiento es encontrarlos. Lo que no pueden es volver a un espacio lleno de humedades donde cuando llueve reciben el agua por todas partes, goteras y filtraciones desde el suelo que lo inundan. Un tejado sin aislamiento que hace que en verano hayan llegado hasta los 46 grados y en invierno deban ir con abrigos como si estuvieran al raso.

No solamente estamos ante una absoluta falta de sensibilidad municipal con la cultura y la educación, esto es además un problema de salud. Quisiera acabar mandando un fuerte abrazo a enorme profesionalidad del profesorado del centro que, a pesar de las adversidades y el abandono institucional, ha logrado seguir sacando una cantera de artistas absolutamente excelente. Lo suyo es verdadera vocación y amor al arte. Estamos con vosotros.

Concejal de Ciudadanos en Vinaròs