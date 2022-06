El que és just

No sé si vostés utilitzen l’expressió «comentari de cuñao» quan algú fa un comentari a prop seu i que podríem considerar simple, populista o, inclús, ofenedor. Eixe comentari que fa eixa persona que sempre en sap més, independentment del tema i la matèria que estiga a la conversa, però sempre es permet donar lliçons perquè entén de tot. I no cal dir-ho, ho fa tot millor i més ràpid que ningú. Dona igual que es parle d’esport, de física nuclear o de metafísica. En sap més i punt.

Si parlem de taronges, les que compra eixa persona són més dolces i més barates. Li dona igual si són importades o de km 0 per a ajudar als nostres agricultors. Si parlem de roba o de llibres a eixa persona, per internet, li ix molt més econòmic. No li importa el més mínim si amb la pràctica de comprar per internet pot morir el comerç local, ni li importa si la plataforma en què compra paga impostos ací o a la Cotxinxina.

Si es parla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, el «comentari cuñao» pot anar des de l’afirmació que la igualtat ja existeix perquè ho diu la Constitució, fins a dir que a vore per a quan una llei d’igualtat per als homes. A eixa persona se li’n fot si elles cobren menys que ells desenvolupant la mateixa feina, si són elles soles les que assumeixen també les tasques de la llar i de les cures o si tenen elles, en major mesura, els treballs més precaritzats i temporals.

I si es parla de drets LGTBI ja sabran vostés el rànquing dels «comentaris cuñao» que es poden arribar a dir; comentaris que són, ni més ni menys, exemple d’LGTBIfòbia.

Intolerància

Així que els pregue no continuar callant enfront d’eixos comentaris. Perquè no és mateix fer barri que abocar-lo a l’extinció; no és el mateix cuidar dels nostres agricultors que arruinar-los; i si parlem d’igualtat de gènere i LGTBI, entrem ja en paraules majors. Cal acabar amb eixos comentaris que només afavoreixen la intolerància, la discriminació i el masclisme.

Mai una persona heterosexual ha tingut que defensar-se per ser-ho, i mai un home ha estat pitjor pagat per de ser-ho. Deixem de callar i fiquem-nos al costat del que és just.

Regidora de Feminisme i LGTBI a l’Ajuntament de Castelló