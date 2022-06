La coalició d’ecologistes, socialistes i la nova esquerra de la France Insoumise va guanyar este diumenge la primera volta de les eleccions legislatives a França. Per primera volta el president de la República es pot trobar en minoria en el parlament. El programa legislatiu de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale que ha sigut majoritari en les eleccions de diumenge passat incloïa el concepte de planificació ecològica per abordar els reptes climàtics que afronta França i la resta del món: dins d’eixe pla, fixar 2050 com l’horitzó en el qual el 100% de la producció agroalimentària siga ecològica, la reducció d’un 25% el consum de carn, la fixació de rendiments màxims per als distribuïdors en la cadena agroalimentària, l’obligació de negociació de preus i volums en els acords de compra de productes agroalimentaris i la modificació de la Política Agrària Comú perquè el factor de superfície deixe de prioritzar-se en l’atorgament de les ajudes. França, com Itàlia, que és un país que no ha oblidat tant com el nostre al seu sector primari, segur tindrà els pròxims 5 anys mesures més ambicioses que les nostres.

Canvi climàtic La lluita contra el canvi climàtic té dos respostes relativament contradictòries: la resposta planificada i la desregulada. La transició ecològica es podrà fer amb més pes dels poders públics o amb menys. Fa unes setmanes Les Corts van aprovar un decret amb un paquet de mesures per accelerar la instal·lació d’energies renovables en sòl no urbanitzable, entre altres objectius. Després d’una tensió en el si del Botànic va tirar endavant amb un acord polític que ja tractava de dibuixar mecanismes correctors d’eixa desregulació plantejada: és evident que cal accelerar amb les renovables, però si les administracions no ordenem com i quan accelerem, les expectatives urbanístiques i el trencament de paisatges agraris que afegeixen valor al nostre producte poden, alhora, provocar l’abandonament de sòl agrari. Si el que guanyem per renovables, o perdem per camps en actiu que suposen captadors de CO2 estarem omplint una butxaca foradada. Si davant un assumpte trascendental tal com el canvi climàtic no som capaços de situar als poders públics per davant de les demandes del mercat, atenent als errors de procediment administratius que endarrereixen el ritme, òbviament, correm el risc que eixa transició es deixe massa ferides per curar. Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló