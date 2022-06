IBI sostenible

Durant el mes de juny estem fent reunions per a parlar del futur de Vila-real. Diferents consells de participació i la Taula del Renaixement hem debatut sobre idees i estratègies de l’Agenda 2030 per a la nostra ciutat. El document base comptava amb reclamacions històriques del poble, amb iniciatives de Ciutadans que s’han aprovat en el plenari o que en algun moment s’han debatut, en aportacions de la societat dels darrers anys. També en algun vell desvario com l’obsessió en l’Hostal del Rei.

Una cosa ens han deixat clara els tècnics en estos encontres, que per a que les nostres propostes puguen ser vàlides per a obtindre fons europeus és molt important que siguen sostenibles. Això vol dir que puguem assumir el gasto que generen sense ficar en perill la nostra capacitat futura per a gestionar la nostra ciutat. Com diem els vila-realencs, es tracta de que no s’estire més el braç que la manega.

Eixe ha sigut el cavall de batalla que Ciutadans hem tingut durant els anys que portem en la política local. Sempre hem manifestat que la despesa estructural era massa elevada, que ens avocaria a successives pujades d’impostos, com ha sigut el cas. Mirant el rebut de la vivenda que hem vaig comprar al casar-me, he comprovat que entre 2011 i 2022 la quantitat a pagar ha pujat un 18%, en canvi el valor de la vivenda ha baixat un altre 18%, és a dir, paguem prou més per una cosa que val prou menys.

De les butxaques del veïnat

Ara la contribució la podem pagar en cinc vegades, això ens permet fer front més fàcilment, però també fa que molta gent no es done compte de la quantitat que realment esta pagant. No hem de perdre de vista que tot el que paga l’Ajuntament ix de les butxaques del veïnat, directa o indirectament. Ciutadans no ens conformem en criticar eixes pujades de l’IBI, hem plantejat alternatives i hem demanat canvis importants en la gestió dels diners de les famílies vila-realenques.

Per un costat proposàvem millorar alguns ingressos, per un altre reduir algunes despeses, sense oblidar-nos de controlar els costos i com se generen, per a finalment informar constantment a la ciutadania.

La Vila-real del segle XXI no pot basar-se en noves pujades d’impostos, no es pot construir a cegues, i no pot mantindre desinformat al veïnat.

Portaveu de Cs en Vila-real