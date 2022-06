Són moltes les ocasions en les quals l’equip de govern de l’Alcora ha venut fum a les alcorines i alcorins des de principi d’aquesta legislatura. Recorde que un compromís que tenia l’equip de govern amb el poble era aconseguir una nova residència per a la tercera edat, però, com sempre, es comença la casa per la teulada.

Desgraciadament, la realitat és una altra, no ha sigut possible fer-la al recinte de la Sanchis com va publicar per la seua situació administrativa, però sí que va fer una gran despesa per a anunciar-lo. El mateix va passar amb la construcció d’un hotel, amb les ajudes per a la posada en marxa d’una dis-coteca, o amb la línia d’autobús interurbana.

Inviabilitat tant tècnica com econòmica

Totes aquestes propostes tenen una cosa en comú, la inviabilitat tant tècnica com econòmica. Altres, inclús després d’haver-se aprovat al plenari en la present legislatura i en anteriors, s’han quedat en terra de no ningú per l’abandonament que l’equip de govern ha fet, com els estudis de gravació per als grups de música locals, la restauració del Portal de Verdera, el condicionament i feta valdre de les termes romanes o la instal·lació de la infraestructura necessària per a dotar a la pedania d’Araia de cobertura mòbil.

Des de Compromís per l’Alcora volem denunciar la desatenció de l’alcalde sobre la construcció del nou IES Ximén d’Urrea i el gimnàs del CEIP Grangel Mascarós, dos projectes encetats a l’anterior etapa i que s’han quedat sense res quan les competències la tenen ells. Nosaltres tenim un compromís, i no farem per vendre fum com a manera de governar.

Portaveu de Més l’Alcora-Compromís