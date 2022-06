Almenara orgullosa

El 28 de juny de 1969 va canviar la història. La revolta al bar gay Stonewell Inn de Nova York després d’una batuda policial va suposar un abans i un després. Es va visibilitzar tot un moviment per la igualtat i la diversitat sexual, que ara coneguem com LGTBI, que ha anat aconseguint avanços legals i socials, però encara queda molt per fer. Ha sigut una lluita de molts anys, que cada 28 de juny, en memòria d’aquells fets, recordem celebrant i commemorant el dia de l’Orgull LGTBI.

S’ha avançat molt en normes i lleis, moltíssim. Però encara no hi ha prou. S’ha de seguir lluitant, especialment en l’apartat social, buscant en certa manera una integració total, que va molt poc a poc, ja que hi ha un risc molt alt d’involució, de tornar enrere. El col•lectiu LGTBI continua estigmatitzat per a moltes persones. I el que es més greu, no només estan els atacs o violència física que reben (que han augmentat en els darrers anys), sinó també la violència quotidiana davant el col•lectiu LGTBI que es visibilitza en insults, obstacles per accedir a un lloc de treball, discriminació a l’esport, la falta de llibertat d’expressió, o els atacs per les xarxes socials. Tot són formes de violència que condemne de la manera més ferma i més rotunda.

Per això entre tots i totes, individualment i des de les administracions, hem de fer una crida a la tolerància, la inclusió, el respecte a la diversitat i el respecte als sentiments de les persones i al col•lectiu LGTBI. Eixe es el nostre objectiu. Sensibilitzar i fer visible. I no només el 28 de juny, dia de l’Orgull, sinó tots els dies de l’any. I per això, com a alcaldessa d’Almenara, seguiré lluitant junt als meus companys i companyes, per a que Almenara siga un poble sense fòbies, igualitari, divers, inclusiu, just, lliure, i sostenible, on ninguna persona es quede fora sense cap motiu.

I per a fer visible la nostra aposta i continuar amb les tasques de conscienciació estem celebrant una programació al respecte amb el lema Almenara diversament orgullosa on plantegem en diversos àmbits aquestos objectius per la igualtat d’una manera educativa i lúdica, programació elaborada entre diverses regidories com són les d’Igualtat, Cultura, Esports i Joventut amb la col•laboració d’associacions locals.

Així hem tingut conferències com les realitzades per David Guerrero, exposicions de fotografia com la de GFAL ja en marxa o la festa en el sopar d’una nit de Sant Joan Orgullosament Diversa amb la col•laboració de la Falla Plaça els Pescadors. Les activitats continuaran dimarts amb l’acte institucional i lectura del manifest, la pride party de botes de rebot de la ma de Vanity Fit i la celebració del dia de la diversitat el 8 de juliol amb la participació de les escoles d’estiu. I tot ho fem, pensant en una Almenara, diversament orgullosa.

*Alcaldessa d'Almenara