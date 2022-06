Responsabilitat compartida

Vaig prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament de Castelló en el ple del dia 26 de maig, després de la lectura del segon punt de l’ordre del dia, i després de la dimissió del company i amic, David Donate. Pocs dies després vaig assumir la responsabilitat de ser el regidor en qui l’alcaldessa, Amparo Marco, ha delegat les competències de l’àrea de Seguretat Pública i Emergències.

El meu primer acte oficial va ser la condecoració i lliurament de medalles als i les agents de la Policia Local de Castelló i el reconeixement de la Generalitat Valenciana al col·lectiu castellonenc. El segon acte al qual vaig assistir va ser la IV Gala comunicajove!, un programa d’educació en la prevenció de la Policia Local, en col·laboració amb els instituts de Castelló. Més endavant, vaig participar en el lliurament de premis del concurs de disseny del logotip de la nova i important Unitat de Diversitat i Inclusió Social (UDIS).

Així mateix, davant la petició d’ajuda del Consorci Provincial de Bombers en l’extinció de l’incendi del terme municipal de Caudiel, des de l’àrea municipal de Seguretat Pública i Emergència vam colaborar amb l’aportació de dotacions del servei municipal de Bombers. D’altra banda, la Nit de Sant Joan vaig acompanyar al Cap del Servei, junt a l’operatiu del centenar d’efectius de les àrees municipals de bombers, protecció civil, trànsit i Mobilitat Urbana que van vetlar per la seguretat d’aqueixa nit.

Tot això que els escric no és mèrit meu, jo m’ho he trobat fet. El mèrit correspon a totes i tots els integrants de l’àrea de Seguretat i Emergències, i als qui em van precedir en aquests set anys de governs progressistes. Ara, com a regidor d’aquest important departament i vull agrair a totes i tots la seua professionalitat i el treball que desenvolupen cada dia.

