Implicats en l’educació

L’educació que oferim a la joventut és la clau per al futur de la societat i, per més que ho repetim, no deixa de ser tan vàlid com cert. Com deia el filòsof hel·lènic Aristòtil, l’educació és un ornament en la prosperitat i un refugi en l’adversitat. Certament, considerava l’educació no només com una ferramenta clau per a l’avanç de la humanitat en contextos d’estabilitat social, sinó també l’escut que ens defensa en èpoques de caos i inestabilitat i, a més, una oportunitat per a l’adquisició de coneixement i de pensament crític.

Per això, com alcaldessa i professora vull agrair i, alhora, continuar donant la mà al conjunt de centres d’ensenyament de la nostra ciutat pel seu treball incessant, i a entitats com la Fundació Cañada Blanch que contribueixen a millorar l’educació a Borriana. Precisament demà, la Fundació Cañada Blanch entrega tres premis a la Millor Trajectòria Educativa i sis beques per a cursar estudis d’anglès al Regne Unit, a nou estudiants de Borriana com a mostra de preocupació per la cultura i l’educació del seu fundador, Vicente Cañada Blanch, pel seu compromís amb la seua ciutat natal i la implicació i suport al progrés intel·lectual i acadèmic. Vull reconèixer a la Fundació el compromís que ha demostrat des de la seua creació amb el món educatiu i el saber a la ciutat de Borriana, que es reflecteix, cada any, en la decisió de donar suport al creixement intel·lectual i educatiu de la nostra joventut de manera efectiva, col·laborant directament amb la seua educació, la cultura i la formació. Salah de l’IES Jaume I, Aitana del col·legi Salesians i Pablo de l’IES Llombai, són els tres joves que rebran 500 euros per la trajectòria acadèmica 2021-22, amb la finalitat de contribuir al finançament econòmic dels seus futurs estudis. Sis joves més, Carmen i Alexia de l’IES Jaume I, Sofia i Adrián del col·legi Salesians i Carla i Basma de l’IES Llombai han obtingut les beques d’un mes d’immersió lingüística a Anglaterra. Coneixement i experiència A més, enguany, la jove Ana Fernández Bravo, brillant i prestigiosa científica, serà qui els encoratjarà amb una interessant xarrada gràcies al seu coneixement i la seua experiència personal. Ana els transmetrà les claus i la il·lusió necessàries per afrontar un futur educatiu i professional en tots els camps. Finalment, vull recordar que Vicente Cañada Blanch, primer espanyol importador de taronges al Regne Unit, va fer un treball social lloable i destacat per ajudar a moltes persones, especialment als fills i filles d’immigrants espanyols a Anglaterra que van haver de fugir exiliats de la Guerra Civil. És un orgull per a Borriana que l’institut espanyol de Londres duga el nom del filantrop borrianenc. Enhorabona als 9 estudiants, segur que l’esforç i la perseverança vos ha fet mereixedors dels premis. Alcaldessa de Borriana