L’Alcalatén, per l’educació i la inclusió

L’èxit, normalment, va lligat a la unió de forces i idees. En tenim un clar exemple en L’Alcalatén Adaptada, un projecte d’inclusió i innovació educativa que naix de la unió de tota una comarca, del bon fer i la bona sintonia entre l’Ajuntament, a través del Museu de Ceràmica de l’Alcora, i tots els centres del nostre territori. Que participen en la iniciativa al voltant de 1.500 persones i que estiguen implicades totes les etapes educatives (infantil, EP, ESO, batxillerat, mòduls, EPA i ESCAL) ho diu tot. El projecte compta també amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Fundació Torrecid.

L'Alcalatén Adaptada persegueix clarament dos objectius. El principal és crear llocs i espais per a millorar la vida de tota la ciutadania de la comarca de l’Alcalatén; es tracta de millorar l’entorn per tal de millorar el desplaçament i l’accés a la cultura de totes les persones.

El segon objectiu que tenim és conscienciar l’alumnat de tots els centres educatius de la comarca que totes les persones som diferents i tenim diferents necessitats i que cal percebre la diferència amb la qual algunes persones viuen el seu dia a dia i les limitacions i dificultats que poden trobar en el seu entorn per a dur a terme activitats quotidianes com ara anar a comprar, travessar un carrer o gaudir d’una peça de ceràmica.

Dins de la iniciativa s’han determinat tres línies d’actuació. D’una banda, la realització de pictogrames acompanyats amb Braille, que facilitaran la comprensió de persones amb dificultats comunicatives, per a diferents espais i serveis de l’entorn.

El segon projecte és fer comprensibles/accessibles els passos de vianants. Es treballarà l’accés i desplaçament de les persones amb dificultats de mobilitat en les diferents poblacions de la nostra comarca.

El tercer projecte consistirà a reproduir peces de ceràmica del Museu de Ceràmica de l’Alcora en 3D, amb relleus que imiten la iconografia en la pintura. També es pretén fer plànols hàptics amb relleu dels llocs que es consideren d’interés, una iniciativa de la qual podran gaudir tots els veïns i veïnes de la zona.

Realització dels pictogrames

En aquest curs 21/22 s’ha començat amb la realització dels pictogrames, acompanyats amb el text escrit del seu significat i amb l’escriptura Braille per a persones amb dificultats visuals. Els pictogrames s’han triat entre les aportacions dels alumnes de tots els centres educatius i de les famílies amb aquestes necessitats.

L’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL) ha ajudat a fer realitat aquesta iniciativa a través de l’elaboració dels pictogrames triats. Ho ha fet des de 2 assignatures del Títol Superior d’Arts Plàstiques, especialitat en Ceràmica, on s’ha aplicat la metodologia ApS i s’ha demostrat que és possible aprendre i ajudar per a consolidar al mateix temps coneixements, actituds i valors com poden ser l’empatia, la generositat, l’altruisme i el ser sensible a les necessitats de l’entorn.

Aquest, juntament amb altres projectes com Aules al carrer i tots els vinculats a la Reial Fàbrica i el patrimoni, són clars exponents del destacat treball que s’està duent a terme des del museu i els centres de l’Alcora i la comarca, sempre buscant, creant i experimentant per a impulsar iniciatives dirigides a millorar la qualitat de l’ensenyament, enriquir les experiències educatives i acostar els aprenentatges a les necessitats de l’alumnat. Uns projectes que, sens cap tipus de dubte, situen al nostre territori com a referent quant a innovació educativa i ens omplin d’orgull.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló