Som molt de pau

Vila-real és una ciutat de pau i acollidora, sempre s’ha mostrat solidària i diposada a arrimar el muscle quan ha sigut necessari. A la nostra ciutat hi ha refugiats de totes les procedències possibles, on diverses ONGs com Creu Roja fan una feina ingent perquè no només es respecten els drets humans, sinó a més perquè es faça amb garanties.

La darrera setmana es va celebrar a Vila-real el Refugi-Fest, on es va posar en valor la seua tasca amb un seguit d’activitats magnífiques. Malauradament, el darrer divendres havíem de lamentar la pèrdua de 27 persones a la frontera de Melilla, persones que fugien de la fam, dels conflictes com faria qualsevol de les nostres famílies. eren persones que volien optar o intentar una vida millor com tots aspirem, persones que tenen pares i mares, germans i germans, i potser fills o filles, i no poden ser tractades amb tanta inhumanitat, en aquell moment la resposta per part del govern de l’estat va ser lamentable, i tot i que desprès el senyor Sánchez ha assenyalat que no havia vist les imatges quan va emetre la seua valoració dels fets, aquests continuen sense sotmetre’s a cap tipus d’investigació. Vam presentar una moció per urgència al Ple de dimarts, on demanàvem que el Govern investigue en profunditat i amb transparència com es van produir els fets que van abocar a la mort estes persones i va provocar nombrosos ferits, voldríem que haguera estat Declaració Institucional, fins i tot la ONU s’ha pronunciat envers el tema i el papa Francisco ha demanat indagacions, però el Partit Socialista de Vila-real va ser l’únic en oposar-se, sense més, sense cap proposta. El PSOE de Vila-real destaca per anar en contra dels seus si cal, o això diuen fer, però sembla ser que és segons de què parlem. Portaveu Compromís per Vila-real