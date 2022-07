Contra la inflació, mesures

El govern del Botànic segueix prenent mesures per tal de donar suport a les famílies, a les persones autònomes i a les empreses que lluiten per fer front a la pujada dels preus.

Una de les que posarà en marxa de forma immediata la Conselleria d’Agricultura que dirigeix la companya de Compromís Mireia Mollà és la exempció del pagament del cànon de sanejament d’aigua durant sis mesos. Després, el Consell analitzarà la situació econòmica i decidirà sobre prorrogar la mesura, com van fer quan es va posar en marxa amb motiu del confinament i la pandèmia. La Conselleria destinarà 139 milions d’euros a fer-ho possible i milers de llars valencianes pagaran entre 12 i 18 euros menys en la factura de l’aigua.

L’Índex de Preus de Consum (IPC) s’ha disparat en el mes de juny un 10,2%. En una situació com la que vivim, els governs amb Compromís estem al costat de les persones. És el que ens diferencia de les formacions de dretes, que no tenen escrúpols a l’hora de pujar les taxes i els impostos en períodes de crisi econòmica, com va fer el PP a Almassora, que va pujar la tarifa de l’aigua i la va baixar quan venien eleccions. Chapeau.

Per tal d’impedir que això torne a passar treballa també el nostre diputat de Cicle integral de aigua, Transició Energètica i energies renovables i Residus, Ignasi Garcia. A través de mesures com el Pla Director de l’Aigua o la pròxima creació del Consorci Provincial de l’Aigua, Garcia i el seu equip busquem garantir la justícia i l’eficiència hídriques. Si volem posar fi a les desigualtats en els preus, cal millorar les infraestructures que tenim, modernitzar-les. Necessitem molta inversió, una inversió que només serà possible si l’Estat ens financia de manera justa. Però cap govern de Madrid ha fet res per revertir el deute amb els valencians i les valencianes. I cap, per descomptat, ha fet el mínim esforç per arreglar la situació.

I és que totes les administracions públiques han d’anar de la mà per a garantir els drets socials, els de totes i tots, els quals perillen en situacions com l’actual. Calen persones valentes, disposades a prendre mesures valentes. Cal molta decissió per no deixar-se influenciar pels poders centralistes que només vetlen per un interés: el propi. Calen més persones com Mireia i com Ignasi i més governs amb Compromís.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora