A vueltas con el cesto malla

Lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir todas las veces que haga falta: yo soy cazador. Y lo digo con orgullo. Provengo de una familia de cazadores y la mayoría de mis amigos también son cazadores porque mi pueblo, Sant Joan de Moró, del cual tengo el privilegio de ser su alcalde, es un pueblo de cazadores. Una tradición que se hereda de padre a hijos. Siempre que hablo de la caza, no lo hago de oídas ni utilizo los tópicos, sino que lo hago en primera persona. Yo soy cazador y, por supuesto, no voy a pedir perdón. Me siento muy orgulloso de mantener viva una actividad que está profundamente arraigada a la historia y a la cultura de nuestra provincia, y que, además, genera riqueza y puestos de trabajo para los pueblos del interior.

Desde el PP defendemos el inicio de las pruebas del cesto malla como método de caza selectivo que sustituye al tradicional parany. Y lo hacemos frente a un PSOE que dice una cosa y lo contrario al mismo tiempo, y que, como parte de su extremismo y sectarismo, no cumple la sentencia que existe a favor de Apaval. Instamos a la Diputación a que medie ante el Consell para certificar que el cesto malla respeta la normativa nacional y europea en cuanto a caza. Y para empujar al PSOE a que Generalitat cumpla con la ley, vamos a presentar una moción en el pleno de la Diputación para que se puedan iniciar las pruebas que demuestren que el cesto malla es un método que cumple con los objetivos para los que fue diseñado. Y es que es el resultado de un trabajo colectivo en el que han participado numerosos paranyers, y que ha sido avalado hasta por siete ingenieros que acreditan que este sistema respeta la normativa de caza tanto nacional como europea. Es el Consell que preside el socialista Ximo Puig el que tiene que autorizar las pruebas necesarias para comprobar que este nuevo método de caza es realmente selectivo y, entonces, autorizar su uso. La Generalitat tiene que cumplir con la ley. Solo se trata de acatar una sentencia firme. Desde el PP nos posicionamos –siempre lo hemos hecho– a favor de la caza. Y por eso alzamos nuestra voz con el objetivo de reivindicar la utilización del cesto malla como el camino para recuperar el parany frente a las políticas de la izquierda. *Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial