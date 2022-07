Recuperem les nostres festes

Poc a poc anem recuperant les tradicions que eren habituals fins la pandèmia. Així a finals de l’any passat vam tornar a fer bous, hem tingut falles, la Festa per la Llengua, s’han fet les festes de Dalt de la Muralla, acabem de celebrar la Fira d’Estiu a la Mar, estem realitzant mil i una activitats i ara arriba el moment de recuperar amb el format tradicional les Festes d’Estiu de la Platja Casablanca, que tant hem trobat a faltar durant els darrers dos anys. Enguany les celebrarem entre el 6 i el 20 d’agost.

Com de costum, arrancarem el 6 d’agost amb una prova esportiva emblemàtica, la Volta a Peu a la Platja d’Almenara, que enguany arriba a la seua 38 edició amb més força que mai i recuperant l’esperit de costum després de dos anys de fer-la amb restriccions. L’altra competició esportiva emblemàtica de les nostres festes es la Travessia nadant que enguany compleix onze anys amb novetats, ja que canvia el recorregut.

Després de dos anys, les vaques i els bous de Juan Faet tornaran a recórrer els carrers del nucli històric de la Platja Casablanca, els dies 11 i 12 d’agost. També recuperarem la xopà i el bou infantil, així com les paelles de pre-festes patronals. No podrà faltar la tradició dels fanalets de meló d’Alger, amb el Xixo, xixero que tornarà a passar pels carrers de la nostra mar al ritme de la dolçaina el 20 d’agost. I de nou, honrarem a Sant Roc amb la missa, processó i el castell de focs artificials amb Hnos. Caballer que enguany degut a les normatives vigents es dispararà a la zona nord.

El II Nature Fest

Celebrem a més el II Nature Fest, amb el que repetim, ja sense restriccions, després de l’èxit de l’any passat i que es converteix en el complement ideal de les Festes d’Estiu a la Mar. Així, entre l’11 i el 16 d’agost, a l’aparcament del carrer de la Costa del Sol tindrem cada dia per la vesprada i nit mil i una activitats. Allí hi haurà jocs infantils, estaran les populars i conegudes food-trucks i com no, concerts, actuacions i tributs com els de Luz Casal i Bon Jovi junt a les discomòbils, que ens alegraran musicalment tant per als tardeos com per a les nits.

Les Festes d’Estiu tornen a la Platja Casablanca d’Almenara, ja estan ací i venen amb més força que mai. Ara és moment de gaudir-les. I per això vos convidem a que vingueu aquest estiu a la nostra mar, on gaudireu d’un fum d’activitats, festes i d’una platja renovada després de les obres dels espigons, que val molt la pena conéixer.

Alcaldessa de Almenara