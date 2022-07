Rossell i el despoblament

Recorde que fa un temps vaig escriure un article en aquest mateix periòdic en què parlava del meu municipi i del despoblament. Ara que tinc novament la possibilitat d’expressar-me, voldria fer-ho parlant del mateix, del meu poble Rossell i del despoblament. Però amb una altra mirada ben distinta.

El fet de comptar a l’Estat, a la Comunitat i a la Diputació, en governs amb voluntat real d’ajudar als municipis de manera ferma, fa que el que tantes vegades s’ha dit que era una preocupació, siga ara una ocupació. Una dedicació en fets i polítiques molt concretes i directes per als nostres conciutadans. Com a exemple posaré el meu municipi, Rossell. Des de 2016, quan aquest Consell va implantar el fons de cooperació municipal que arriba a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, hem rebut al voltant de 250.000 euros. Amb la incorporació del fons de cooperació anti despoblament, a partir de 2018, hem rebut altres 262.000 euros. He d’afegir que en els dos últims anys la Diputació de Castelló també ha participat amb el mateix import que la Generalitat. Per tant, el meu ajuntament ha rebut més de 512.000 euros que amb anterioritat no teníem.

Millor autonomia financera

Dic això perquè als ajuntaments, a banda de les altres prestacions i ajudes que rebem de les administracions, el fet de disposar d’aquests diners ens ha permés tindre una millor autonomia financera i econòmica. I, com a resultat, la possibilitat de gestionar millor els recursos, fent obres, actuacions, oferint més serveis i intentar així assentar a la població perquè no haja de marxar.

Només puc manifestar l’agraïment per la implicació i la sensibilitat feta realitat en municipis d’interior, com el meu, especialment pel govern del Botànic presidit per Ximo Puig.

Alcalde de Rossell