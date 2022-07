Conviure amb l’Arenal Sound

Després de dos anys d’inactivitat, d’ací molts pocs dies, del 2 al 7 d’agost, torna per a la joventut l’esperat festival de l’Arenal Sound a la nostra ciutat. El més multitudinari dels que se celebren cada any a Espanya i que, com cal esperar, comporta molèsties i situacions incòmodes i molt excepcionals als nostres veïns i veïnes, però també molts beneficis, satisfaccions i projecció del municipi.

Durant set dies Borriana tornarà a convertir-se en un referent musical i festivaler a nivell nacional, però també tornarà a posar a prova el respecte dels drets als nostres veïns i veïnes i de la convivència. No és fàcil conviure amb les grans concentracions al voltant de l’Arenal Sound, amb vora 50.000 persones que diàriament es reuneixen en la zona marítima de Borriana. I tampoc és senzill conviure amb els preparatius, muntatges, treballs de posada a punt i operatius. Establir els fonaments sobre els quals assentar una bona convivència és un treball diari en el qual s’ha d’analitzar, observar, fomentar, col·laborar, insistir i explicar per a poder conviure entre tots i totes durant una setmana tan especial com la que vivim a Borriana cada estiu. Enguany, després de desenes d’hores de reunions amb totes i cadascuna de les parts, des de l’Ajuntament sempre hem portat com a premissa principal la més alta garantia possible de la seguretat per a les persones assistents al festival, entre les quals també es compten milers de borrianencs i borrianenques, especialment persones molt joves de Borriana. Minimitzant al màxim les molèsties Amb aquest objectiu, intensifiquem els esforços en la gestió i control del trànsit, la revisió sistemàtica dels accessos, les infraestructures d’emergències, els punts sanitaris que depenen del consistori, etc. perquè funcionen a la perfecció i es convertisquen en els fonaments sobre els quals es puga edificar eixa convivència entre la societat borrianenca i els millers de persones que ens visiten cada estiu, minimitzant al màxim les molèsties que es puguen produir. Així que hem de seguir treballant per ser un poble acollidor, orgullós d’aportar alguna cosa a qualsevol persona que ens visite i, alhora, seguir garantint els drets de la nostra ciutadania i ampliant-los tant com siga possible. Així, ho aconseguirem, treballant. Aquest dimarts s’ha celebrat a l’Ajuntament de Borriana la Junta Local de Seguretat per la imminent celebració de l’Arenal Sound, i prop de 2.000 efectius de les forces i cossos de seguretat i d’emergències participaran enguany en el dispositiu especial de seguretat. És per això que vull fer una crida a la bona convivència i agrair a les forces i cossos de seguretat i emergències, així com als voluntaris, la seua gran labor, perquè estem en les millors mans, i convidar els veïns i veïnes de Borriana a gaudir i demostrar que som una ciutat acollidora i de bon conviure. Cal exigir respecte i tolerància cap a nosaltres, però també hem de respectar i ser tolerants amb els altres, perquè en la ciutat cabem tots i Borriana n’és un bon exemple. Alcaldessa de Borriana