No son los mismos intereses

Querid@ lector/a, no miento ni he perdido la chaveta, solo tienen que observar los medios y verán que digo la verdad. Me refiero a que en Brasil, Bolsonaro, posiblemente porque tiene miedo a perder la presidencia, en sus actos electorales no habla ni de problemas ni de soluciones reales, se dedica a desacreditar al sistema democrático, a las elecciones y, de paso, acusa al otro candidato, a Lula, de bandido, borracho... En EEUU, tres cuartos de lo mismo: las sesiones del Congreso sobre el ataque al Capitolio nos han enseñado que Trump se dedicó a alentar la marcha hacia la sede de la soberanía y la democracia y, después, cuando se provocó el asalto, guardó silencio y no ayudó para nada. En Italia, cosa parecida, Renato Brunetta y Mariastella Gelmini abandonan Forza Italia porque dicen que Berlusconi, al pactar con la Liga no mantener el gobierno de Draghi, cambió y violó los principios del partido por el provecho de sus negocios personales.

Aspectos del pasado En España, nada que decir, ya lo saben, según dicen los de Vox en sus intervenciones, están aquí para restaurar aspectos del pasado, de ese en el que no teníamos ni derechos ni libertades democráticas. Aunque lo peor de este corto, y les aseguro que me duele, es tener que incluir a Aznar y a Feijóo: el primero, expresidente del gobierno de España, insulta a otro presidente, a Pedro Sánchez de «cara de inútil» y el segundo, Feijóo, en el País Valencià y ante los empresarios de la AVE, mintió desde la ignorancia y la mala fe cuando dijo que España no crece económicamente ni genera empleo. En conclusión, a ninguno de estos les importan los ciudadanos y, en consecuencia, no aportan alternativas concretas que alivien la situación del país, solo juegan a debilitar al gobierno de turno para ocupar su espacio en beneficio de sus intereses que, dicho sea de paso, no son los de la gente corriente y moliente. Más o menos. Analista político