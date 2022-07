Un orgull per a Vila-real

Un dels reptes del segle XXI és el canvi climàtic i l’ús de l’aigua, recurs tremendament valuós i escàs, fonamental per a la vida i el progrés dels nostres pobles. La setmana passada, enmig d’una onada de calor que científics com l’ecòleg del CSIC Fernando Valladares adverteixen que serà dels estius més frescos que ens queden per viure, un fill de Vila-real, Pascual Broch, és triat com a representant de tots els valencians per a la gestió de l’aigua per al reg.

Humil i discret, les seues primeres paraules com a president de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat han sigut de record per al seu predecessor en el Sindicat Central d’Aigües del Millars, Enrique Font, que va faltar fa ara un any. Un home intel·ligent i visionari, treballador incansable i enamorat de Vila-real, el principal llegat del qual va ser posar la transformació tecnològica i la modernització del reg en el focus del futur agrícola.

A tenor de les seues paraules, Pascual Broch segueix aquest mateix estel, advertint-nos de dues qüestions claus: la urgència de la modernització del camp i les greus conseqüències per a les generacions esdevenidores de l’escassetat d’aigua si no ens posem les piles. Aquell jove que va heretar dels seus pares l’estima a la terra, que es va formar per a viure de l’agricultura com a enginyer i com a agricultor, és hui el representant de tots els regants de la Comunitat Valenciana, president del Sindicat Central d’Aigües del Millars i president de la nostra Comunitat de Regants, Medalla d’Or de la ciutat des de l’any passat. Entitat amb la qual mantenim, en el marc de la nostra aliança amb la societat, una col·laboració contínua i estreta, amb un conveni anual de 10.000 euros o els 120.000 euros invertits per a fer possible la restauració i adaptació del magnífic saló de sessions de la seu social. Estic segur que, com bé sabem fer els vila-realencs, aportarà treball, humiliat i esforç a esta gran tasca. Un orgull per a la nostra ciutat, que, des dels nostres orígens com a part del braç reial del Regne de València, s’enorgulleix de contribuir i aportar a la construcció col·lectiva del País Valencià.

Quin orgull ser l’alcalde del poble més gran i la ciutat més xicoteta d’Espanya i de la Comunitat Valenciana. Una ciutat amb cor de poble que és gran i líder per la seua gent, per persones com Pascual Broch. Líder en ceràmica, en el futbol de primera i de segona divisió. Líder en agricultura, un sector clau no sols en el nostre passat sinó també en el nostre present i en el nostre futur. Per això, no hem deixat mai d’estar al costat dels nostres agricultors en una lluita contra les adversitats que no cessa: el cotonet, la competència de Sud-àfrica, els preus… Perquè la nova Vila-real del segle XXI no serà possible sense la nostra agricultura. Perquè, malgrat les dificultats, treballant, junts, Vila-real avança.

Alcalde de Vila-real