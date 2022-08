Mireu, acabem de passar el juliol més calorós des de 2015 i segurament no serà el pitjor de la resta dels nostres dies. No podem normalitzar el fet d’exir a les 7.00 hores del matí i tindre calor per molt que estiguem en estiu. I és que aquestes darreres setmanes la mar Mediterrània ha assolit temperatures de fins a cinc graus per damunt dels valors normals. Episodis que aniran convertint-se en habituals i creant autèntics problemes en la biodiversitat o transformant el nostre clima en alguna cosa més semblant al Carib, amb els seus huracans i temporals inclosos segons els experts.

Abans d’arribar a això, però, hi ha conseqüències més immediates que anem vivint i sentint en la nostra pròpia pell. Nits més angoixants en què conciliar la son esdevé missió impossible. O temporals en forma de DANA com els que posen en perill el nostre litoral any rere any. I no podem caure en el parany de la normalització, mentre l’extrema dreta i la dreta extrema s’entesten en negar l’evidència de l’emergència climàtica.

Mesures valentes

Front a això, calen mesures valentes que només arribaran amb governs de progrés en els que hi haja forces com Compromís. Ja ho hem vist a la Generalitat, on la nostra força ha estat clau per aprovar la taxa turística que sense dubte serà un pilar més per combatre el canvi climàtic i assegurar un turisme més respectuós per als nostres pobles i ciutats. O la necessitat d’implantar la jornada laboral de 4 dies impulsada per Enric Nomdedéu, que a més ens permet millorar la qualitat de les nostres vides. I, per què no dir-ho? Estimar als nostres fills i filles també és aprovar mesures així perquè ens ajuden a prendre cura pel territori que ha de ser la seua llar.

No, no és normal i ens va la vida en aquesta travessa. Per això mirar-se en l’espill de la València de Ribó ha de ser una assignatura obligatòria per a qualsevol govern que aspire a aconseguir ciutats més habitables. Des de Castelló seguirem impulsant activitats i polítiques on el projecte de la Ciutat Educadora esdevinga clau en la construcció del Castelló sostenible que volem.

Regidor de Compromís a Castelló