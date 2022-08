El vestit del rei

En l’última compareixença de Feijóo, un corredor de relleus que mai arriba a la meta, no va donar opció als periodistes a plantejar preguntes, cosa que demostra la seua inseguretat i poca eloqüència, o que els seus assessors, veient les seues constants ficades de pota, el van aconsellar no parlar més del compte. Els líders populars s’amaguen de la premsa perquè la seua verborrea els porta cap a l’abisme.

La roda de premsa va demostrar que, per a sentir-se segur, el popular va necessitar l’abric d’uns aplaudiments que van vestir la nuesa de Feijóo. De no admetre preguntes a eixir en un plasma només hi ha un pas, el següent pas a l’abisme.

I és que han sigut moltes les ficades de pota d’aquest visionari que no toca pilota, primer la prima de risc que la va pujar de 130 a 250, o quan es va burlar que Europa no havia aprovat l’excepció ibèrica, quan ja estava aprovada: error o manipulació?

Aquest corredor de relleus sense meta, que va agafar el testimoni de Casado, ha aprofitat algunes de les seues intervencions per a reivindicar-se com un bon gestor: bon gestor?, i és que de bon gestor té poc o molt poc. Per posar un exemple, Galícia ha perdut més de 100.000 habitants des de 2010, i 50.000 joves van deixar la comunitat en l’última dècada. El popular també ha afirmat que el nostre país necessita un govern que es construïsca des de la centralitat, no des del radicalisme ni des del populisme, i ho diu el que està governant amb l’extrema dreta a Castella i Lleó, és a dir, confiança amb la paraula de Feijóo: cap.

Testimoni heretat

Mentre el seu seguici continua aplaudint les variades ocurrències d’aquest reietó de rondalla que continua, amb un testimoni heretat, i cap a l’abisme.

Per fortuna a l’altre costat segueixen els governs progressistes, de Pedro Sánchez i de Ximo Puig, dos presidents socialistes envoltats per un gran equip de persones progressistes i d’esquerres. Fent que Espanya i el País Valencià avancen i siguen referents a tota Europa. Governs estables que construeixen dia a dia el millor futur per al conjunt de la ciutadania.

Per cert, companyes i companys de viatge, socis de governs progressistes, tenim un camí complicat, per això ho hem de posar fàcil per aplegar a bon port perquè aquest serà el millor destí per a la nostra terra.

Diputada autonòmica i portaveu adjunta del PSPV en les Corts