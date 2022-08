Escric estes línies des de França, on he vingut uns dies a descansar i he aprofitat per visitar la meua família d’Alairac, el poble amb el qual ens vam agermanar ara fa alguns anys. I justament, parlant de les vacances d’agost i de les festes als pobles, ix a la conversa un dels temes estrela de l’estiu: el problema de la submissió química que està afectant i infectant alguns dels esdeveniments massius que tenim entre mans.

Doncs bé, em comenten que al país veí el problema ja s’ha estés tant que fins i tot s’està donant als actes dels pobles menuts al voltant d’Alairac, de 1.500 habitants. Si fa no fa com al nostre territori, on encara no s’ha arribat tan lluny però que ja hem vist exemples recents ben a prop. Per tant, poca broma amb este fenòmen que acaba d’arribar i del qual encara en desconeixem totes les possibles conseqüències que se’n poden derivar.

Dins de tot este context i la magnificació que potser també s’està donant als mitjans de comunicació (ja sabem que en estiu hi ha pocs temes de què parlar), a Betxí ens hem posat mans a la feina per tal que les pròximes festes patronals de setembre les puguem disfrutar com volem i com ens mereixem, després del parèntesi d’estos dos anys. Per això estem confeccionant un material informatiu que difondrem entre els més joves per poder saber què és la submissió química, com detectar-la, quines conseqüències té i, sobretot, com actuar quan es detecte algun cas.

Anem a intentar per tots els mitjans que no se’n produïsca cap però, per si fóra impossible evitar-ho, que estiguem preparats per saber què fer en cada moment. La prevenció i la divulgació és fonamental i per això serem pioners en activar estos mecanismes en este problema de nova aparició. Esperem tindre la festa en pau i que uns pocs no embruten les ganes de diversió i de comboi que tenim la immensa majoria. Donant exemple una vegada més, tots junts ho aconseguirem.

Alcalde de Betxí