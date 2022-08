L’Alcora pierde 1,4 millones de euros

Sí, sí, ha leído bien! El Ayuntamiento de l’Alcora devolverá al Ministerio una subvención de 1.400.000 €, solicitados para el proyecto de restauración de la Real Fábrica del Conde de Aranda. Probablemente, usted no habrá visto este titular en otros medios de comunicación ya que en los últimos años Falomir ha destinado la mayoría de los recursos municipales a construir un escenario mediático a medida.

La versión oficial del consistorio justifica «una renuncia por responsabilidad» y por no asumir los sobrecostes que supondría llevar adelante la rehabilitación del inmueble en la actual coyuntura económica. ¡Nada más lejos de la realidad! La pérdida de esta subvención es el resultado de la mala gestión y dejadez de Falomir, que no hizo las cosas bien desde el primer momento. Desde el PP sacamos a la luz el problema con el registro de la propiedad, arrastrado desde 2017, como consecuencia de las anomalías en la adquisición de los terrenos de la Real Fábrica y que además derivaron en denuncia al Ayuntamiento. Un problema que nuestro alcalde socialista no quiso ver antes y que retrasó considerablemente todos los plazos de convocatoria y ejecución de las obras.

Tal y como reza el sabio refranero español, de aquellos polvos, estos lodos. Y así, ninguna constructora optó a reformar el inmueble, la licitación quedó desierta, el Ayuntamiento ya no contaba con margen para acreditar el inicio de la obra antes de septiembre y, ahora, se verá obligado a devolver una cantidad ingente de dinero no invertida y que muy bien le hubiese venido a otros muchos proyectos culturales de nuestro país. Cualquier dirigente, ante semejante tesitura, ya habría buscado un agujero donde esconderse. Pero claro, hablamos del alcalde de l’Alcora.

Aparcado en un cajón

Es muy lamentable que nuestro pueblo haya perdido una subvención tan importante. Hubo tiempo para solucionar este conflicto y no dejarlo aparcado en un cajón, más cuando este ha sido el proyecto, en mayúsculas, en el que Falomir ha centrado los esfuerzos de cinco años de alcaldía, disparando con pólvora de rey.

Desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo una inversión gradual en el histórico inmueble, pensando siempre en el interés general de la ciudadanía. ¡Real Fábrica sí, pero no solo Real Fábrica!

Presidenta del PP de l’Alcora