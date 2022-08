Un pueblo muy vivo

Cuando se publique este artículo, en Alcalà de Xivert estaremos en plenas fiestas patronales. Vida y fiesta van de la mano. Y este año, por muchas razones, nuestras fiestas van a estar más vivas que nunca. Y es que si hay un momento vital que se identifica con la fiesta, ese es la juventud. Este año contamos con una representación de festeras y festeros formada por dieciséis jóvenes, niños y niñas que son la mejor prueba de la participación y entusiasmo con el que afrontamos estas fiestas.

Una representación histórica ya que hacía muchos años que no contábamos con una corte tan numerosa. Estoy seguro de que Aday, Aina, Ángela, Inés, Laia, Neus, Sara, Sofía, Alba, Andrea, Clara, Ingrid, Judit, Karen, Pau y Sofía las recordarán siempre y las aprovecharán al máximo. También sus familias, que no tendrán más remedio que dormir poco, pero seguro que disfrutarán mucho viendo a sus hijos e hijas exprimir al máximo cada acto.

Un pueblo vivo lo es también porque no olvida su pasado y lo transmite a las nuevas generaciones. En nuestro pueblo, esta labor la garantizan las asociaciones locales, sin las que no se entenderían estas fiestas patronales. Todas y cada una de estas entidades son la prueba evidente de la vitalidad de nuestro pueblo, sin ellas no serían posibles los actos taurinos, las pruebas deportivas, no tendríamos música, ni danzas tradicionales, ni el sonido de la dolçaina ni el tabal. No habría exposiciones, ni actos culturales ni gastronómicos. Cada una en su papel, hacen posible que vivamos al máximo las fiestas pero también que, durante todo el año, nuestro pueblo cuente con actos muy diversos y que, sin duda, contribuyen a hacer mejor la vida de nuestros vecinas y vecinas.

Con las fiestas se nos contagia el sentimiento de estar más vivos que nunca. La experiencia ya nos ha enseñado muy bien que debemos exprimir la vida porque no sabemos qué nos deparará mañana. Nos quedamos con ese aprendizaje: saber que los días de fiesta son para disfrutarlos. Así que, a todos mis vecinos y vecinas y visitantes, les invito a que aprovechen al máximo los buenos momentos y los compartan con amigos y familiares. Bones festes!

Alcalde de Alcalà-Alcossebre