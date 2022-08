Un verano más, las altas temperaturas, la sequía y la dejadez de limpieza en nuestros montes han propiciado la aparición de numerosos incendios. Aunque en verano se aumenta la vigilancia forestal en las zonas de más riesgo y se vetan muchas zonas de paso, sin embargo, esto no es suficiente cuando falta actuación de gestión forestal.

La falta de limpieza de nuestros montes, llenos de maleza y ramas secas, los convierte en un polvorín perfecto que puede saltar por los aires en cualquier momento. Así ha sido en el incendio del Bejís.

La dejadez de la consellera de Agricultura ya no es solo dejar morir a unos burros, sino que su falta de prevención provoca que el pulmón verde del interior de Castellón esté en llamas. Igual aún no han entendido aquel eslogan: más vale prevenir que curar. Esto se aplica también en los montes, ya que es más barato y efectivo invertir en prevención que destinar medios cuando ya no hay remedio y el daño ecológico se ha ocasionado.

Tras dos legislaturas del Botànic es hora de dotar de más inversión en medidas de prevención, empezando por la limpieza de los montes, en su esencia de los cortafuegos y pistas forestales para que sean de utilidad, desarrollar una política forestal sostenible e impulsar la creación de empleo en las zonas rurales donde se fomente el pasto y el cultivo de los campos.

Si no se apuesta por la verdadera prevención nuestro ecosistema se ve deteriorado. No solo está en peligro la vida de los profesionales, sino de los vecinos y en algunos casos, de las personas que viajaban en un ferrocarril. Desde Ciudadanos creemos que es una negligencia dejar circular un tren por una zona donde el monte estaba ardiendo. Les deseo a todos los afectados una pronta recuperación, un abrazo a los vecinos de estas localidades y gracias a los efectivos por el gran trabajo que están realizando.

Portavoz adjunta de Cs en Les Corts