Un estiu especial

Estem a punt d’acabar agost i pràcticament la temporada d’estiu a la platja Casablanca d’Almenara per a 2022, que ha sigut especial, ja que vam començar uns dies més tard degut a la finalització de les esculleres, que a més d’aportar protecció, han canviat la fisonomia de la nostra platja creant una nova àrea de bany en la zona del nucli històric de la platja Casablanca, que serà motiu d’impuls turístic i econòmic en el futur.

Amb les obres hem millorat l’àrea nord de la nostra platja, però amb això no és prou.em de seguir actuant en el nostre litoral, des de la Gola de Queralt fins la de la Llosa. I eixe és el nostre compromís. Enguany hem actuat quan han acabat les obres, però queda molt per fer, per arreglar, per netejar, per estabilitzar, i per això anem a seguir treballant per a que tota la mar estiga en les millors condicions la propera temporada, buscant les actuacions pròpies, i també d’altres administracions competents.

Pel que respecta a les activitats, podem qualificar l’estiu d’un èxit en quant a la recuperació dels actes habituals que es fan a la nostra platja Casablanca, tal i com s’ha demostrat per la participació de la gent. Vam recuperar la Fira d’Estiu a la Mar, la Volta a Peu i la Travessia nadant es van poder celebrar ja amb normalitat i amb un gran èxit en quant a la participació. Els bous i vaques han tornat als carrers de la mar, i el Nature Fest va omplir de gastronomia i música els dies centrals de les Festes d’Estiu. Finalment, el Xixo xixero, va fer que retornaren els fanalets de meló d’Alger pels nostres carrers. I ja tenim un nou punt de trobada, que són les lletres al Passeig Marítim que s’han convertit en un nou lloc per a fotografiar la nostra mar.

Enguany hem estrenat amb èxit la programació de l’Estiu Jove amb experiències com l’escape room d’Egipte o el Làser Game que han suposat tot un èxit. Al mateix temps també hem apostat pels cicles Música a la Fresca i la Mar de Cultures, on per exemple el dimecres passat Mara Aranda va omplir l’aforament. Aquest estiu, també hem seguit apostant per la programació familiar amb l’Estiuet, que per cert, demà tindrà el Carro de Jocs d’Ameba Teatre i acabarà el 5 de setembre amb una activitat especial per a descobrir la lluna.

Deixem arrere un estiu ple de novetats i participació per afrontar una tardor de reptes i activitats, ja que en pocs dies arribaran les festes patronals i començarà una nova temporada.

Alcaldessa d’Almenara