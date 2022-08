Artana viu les Festes de Sant Joan. Dies de convivència, de música i de festa. Una festa que, malauradament, les dones no vivim amb la mateixa tranquil·litat que els homes. A més de preocupar-nos perquè no ens violen quan eixim de festa, d’amagar les nostres begudes per no ser drogades contra la nostra voluntat, ara ens trobem amb un nou element del qual estar pendent, les anomenades punxades, que consisteix a inocular la substància directament a la víctima mitjançant una xeringa. Els agressors aprofiten festes i espais amb aglomeració de gent per tal de passar desapercebuts.

Amb aquesta preocupació, des del PSPV hem sol·licitat a l’equip de govern que s’instal·le un punt violeta d’informació, acompanyament i atenció a dones i joves davant possibles agressions sexistes. Com a institució pública no podem mostrar-nos passius davant aquesta realitat. El PP d’Artana es nega a instal·lar un punt violeta, es nega a què les dones disposen d’un lloc on acudir en cas d’algun tipus d’agressió. Argumentar que en el nostre poble no passa mai res, suggerir que discrimina als homes, és assumir com a propis els postulats de l’extrema dreta, un espai on el PP pareix encontrar-se d’allò més còmode. És inadmissible que es negue la violència de gènere. Aquest fenomen quarta la llibertat i ens obliga les dones a prendre precaucions a l’hora d’eixir de festa. Crea por i preocupació en les dones que cada vegada es veuen més exposades i insegures. No podem continuar sent víctimes i eixint de festa amb por. Volem ser lliures. Volem ser iguals. No és una moda, és violència contra les dones. I qui l’exerceix, un delinqüent. Erradicar-la és responsabilitat de tots i totes. De l’Ajuntament d’Artana i el seu alcalde, també. Secretària general del PSPV d’Artana