Música en valencià, ara i sempre

Les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia ja estan ací. En només 5 dies, les vila-realenques i els vila-realencs podrem gaudir de 10 dies de germanor a les nostres penyes i casals amb amigues, familiars i persones conegudes del poble. Tornarem a omplir els carrers, com ho vam fer en les darreres Festes de Sant Pasqual, després de 2 anys de restriccions.

Les nostres festes es caracteritzen per tindre nombroses activitats adreçades al públic de totes les edats i per l’organització de concerts que conviden a tota la població i també a les veïnes i veïns d’altres localitats properes a visitar-nos i disfrutar amb nosaltres. Malauradament, des de Compromís per Vila-real trobem a faltar l’organització d’algun concert en llengua pròpia. Si bé és cert que el Rock per la Llengua de les Festes de Sant Pasqual és ja una tradició, pensem que caldria també programar actuacions de grups referents de la música en valencià durant les Festes de la Mare de Déu de Gràcia. Perquè haver-ne, n’hi ha moltíssims, i molts d’ells a més tenen una gran rellevància en l’àmbit estatal.

És una llàstima que una ciutat com Vila-real, defensora i senyera del valencià des de fa dècades, deixe passar l’oportunitat de promoure aquests grups i perda així la visita d’un públic molt fidel a la llengua i cultura valenciana. Un públic que ben probablement diumenge 4 de setembre preferirà visitar la ciutat veïna de Borriana, on sí actuarà un grup de música en valencià de gran èxit en el panorama actual com es La Fúmiga, a quedar-se al nostre poble per veure el tribut a Camilo Sesto. Perquè ens identifica com a poble, Compromís apostarà sempre per la música i la cultura en valencià. Gaudiu de les nostres festes i coneixement!

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real