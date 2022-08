Queri@ lector/a, estos días el dirigente popular y senador Alberto Núñez Feijóo ha pedido un debate o cara a cara en el Senado con Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno. Pero, en contra de muchas voces, de todos aquellos que decían y repetían que Sánchez no entraría a la provocación de Feijóo para no reconocer a un desconocido novato como líder de la oposición y del malestar que pueda existir en España, el de la Moncloa ha celebrado la propuesta y manifiesta que el gobierno está encantado de debatir. Así es que, por suerte para la democracia y la ciudadanía, todo apunta a que se va a celebrar esa confrontación sobre la política general o sobre el estado de la nación.

He de afirmar con claridad meridiana que desconozco las causas esenciales que han hecho que la propuesta de Feijóo, que en principio parecía que no iba a ser considerada, haya sido aceptada por Sánchez. Posiblemente, no lo sé, es una simple especulación, pero da la impresión que el hambre se ha juntado con las ganas de comer. Y lo digo porque parece ser que el interés desmedido de figurar de Feijóo, de quien llega ahora y busca protagonismo, coincide con quien viendo que pierde en las encuestas quiere aprovechar la circunstancia para dejar constancia de ser un notable parlamentario y protagonista principal de la reciente historia.

Confieso que la causa me tiene igual, lo esencial es la ciudadanía, el hecho cierto de que en un momento delicado de la historia de nuestro país, en el Senado, en sede parlamentaria, todas las voces representativas de la soberanía popular analizarán la situación del país y hablarán sobre sus problemas y soluciones. En definitiva, acto que si está bien utilizado, debe ayudar al diálogo y a la definición de un camino en beneficio de todos los españoles, y en concreto de los más necesitados, que aporte mayores cuotas de justicia social.

Analista político