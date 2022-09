Un projecte de futur

Ha costat molt de temps, maldecaps, reivindicacions --absolutament justificades-- veïnals, negociacions amb els propietaris, la família Arenós, als qui agraïsc de nou la col·laboració... Però, com sempre, la sembra acaba donant els seus fruits i ahir, finalment, vam obrir al trànsit els carrers de l’antic magatzem d’Herarbo. No puc més que felicitar a tots els qui han fet possible aquest projecte, potser poc ambiciós des del punt de vista econòmic però darrere del qual hi ha tot un treball i tot un canvi de model i de paradigma en la gestió. La solució a 20 anys de reivindicacions dels veïns del barri de l’Hospital, el meu barri, als qui, novament, hem d’agrair per la paciència i la col·laboració.

Però l’obertura dels carrers Alfred Nobel i Isabel de Villena no és una actuació aïllada. Es tracta, a més, d’una primera fase d’un projecte més ambiciós de desenvolupament de la zona Sud de la ciutat, on en els pròxims anys es faran realitat altres iniciatives importantíssimes per a la nova Vila-real del segle XXI com la nova comissaria de Policia Nacional, la futura seu de l’EOI Plana Baixa, per a la qual hem oferit ja terreny a la Generalitat, i altres negocis privats que redefiniran l’entorn d’aquesta zona de serveis. Una àrea de gran potència i perspectives de creixement que requereix d’actuacions intel·ligents. Per això, estem treballant ja per a contactar amb els propietaris per a poder obrir també els carrers cap al que coneixem com a parc del Llorón, entre molts altres projectes.

El d’Herarbo és molt més que una simple obertura de carrers. És guanyar en qualitat de vida, ja que eliminem les molèsties que ocasiona una activitat econòmica que havia crescut en una zona residencial. És l’exemple de com una empresa arrelada a la ciutat com és Herarbo, a la qual devem tant i que ens ha ajudat a créixer també com a ciutat innovadora, ha sigut capaç d’arribar a un acord amb nosaltres per a poder fer possible aquest projecte i, a diferència d’altres, s’ha quedat a la ciutat. És també un pas importantíssim en el Pla de mobilitat urbana, no només per la permeabilització del barri, sinó per l’habilitació d’un aparcament dissuasiu amb prop de 150 places.

Guanyem en qualitat de vida, en mobilitat, en seguretat i, de forma important, en oportunitats de creixement. En aquests moment, a Vila-real tenim 52.200 habitants, una xifra rècord en la nostra història. Però el creixement demogràfic xoca amb el problema d’habitatge, sense oferta ni de lloguer ni de compra. Amb l’actuació d’Herarbo, generem cinc solars en els quals es podran construir fins a 80 habitatges i 15 ó 20 entresols, la qual cosa suposaria 250 habitants nous en el barri de l’Hospital. És un model diferent de gestió urbanística, amb acord i diàleg, que minimitza riscos. Un projecte que no hauria estat possible sense l’aposta de l’empresa, Pavasal, que, a pesar de la crisi de preus, ha estat ací.

Un nou barri de l’Hospital, un nou model de gestió, un projecte de futur per a la nova Vila-real del segle XXI. Una Vila-real solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora. Junts, ho hem aconseguit. Junts, Vila-real avança.

Alcalde de Vila-real