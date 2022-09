De las palabras a los hechos

Siete años después de la llegada de la izquierda al gobierno de Vinaròs el balance no puede ser más desalentador. Han gestionado los mayores presupuestos de la historia y ni así han sabido ni podido resolver las carencias de nuestra ciudad. Son un gobierno convencido de que la gestión del día a día, de lo cotidiano, es algo extraordinario y por eso nuestra ciudad no avanza. No es momento de repetir la lista de promesas incumplidas, anuncios olvidados o proyectos fracasados anunciados por Guillem Alsina y sus concejales. Tampoco vamos a recordar cómo taparon la corrupción en la última campaña electoral municipal o el esperpento del amigo invisible con la cabeza de cordero que nos hizo noticia nacional.

Vinaròs necesita pasar de un gobierno de muchas palabras a un gobierno de hechos. Y en el Partido Popular estamos preparados para ser el gobierno que necesita Vinaròs, el del impulso a nuestra economía, a nuestros sectores productivos, a nuestras infraestructuras y a la exigencia ante otras administraciones. Un gobierno con ideas claras y resolutivo Hoy los vinarocenses necesitan de un gobierno con ideas claras y resolutivo, que no pierda el tiempo con imposiciones ni se arrugue ante las empresas que incumplen los contratos. Se necesita de un gobierno transparente y dialogante, que escuche a todos y se olvide de buscar excusas para justificar su mala gestión. El Partido Popular de Vinaròs tiene un equipo de personas ilusionadas en hacer un Vinaròs mejor, de todos y para todos. Tenemos las manos abiertas para sumar a todos aquellos que piensan que es mejor un hecho que mil palabras. El gobierno de Alsina nos ha hecho perder siete años, ahora hay muchísimo trabajo por delante. Presidente PP Vinaròs