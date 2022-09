I no parle de l’oratge, que també. Parle de la costera cap a munt que patíem les famílies en arribar setembre. Des de l’entrada del Govern del Botànic, i amb Compromís al front de la cartera d’educació, les famílies afrontem este mes d’un altra manera i el primer que notem és la comoditat de la Xarxa Llibres. Lluny queden les angoixes per no trobar el manual escaient per a l’any en curs, ja que com havien canviat un parell de pàgines, el del germà major no valia. I també estalviar-nos un bon grapat d’euros que llastraven l’economia de la casa. Ara, a més de lliurar-nos d’una despesa notable, li fem un favor al planeta estalviant paper i al mateix temps les nostres criatures reben un aprenentatge social ja que saben que si volen rebre un material en bon estat, han de deixar també un material en òptimes condicions.

Però no nomes ho hem notat ahi. La baixada de ràtios a les aules, l’increment del professorat (un 22% enguany) o fins i tot l’augment de les beques del menjador que ara cobreixen el 100%, quan abans amb el PP hi havia alumnat amb necessitats que havia de deixar el menjador en abril o març perquè la beca se li havia acabat, son altres exemples de com ha canviat setembre. I destacar que l’educació pública de 0 a 3 anys comença a ser una realitat. Abans la ‘guarderia’ la pagàvem pares i mares de la nostra butxaca i venia a ser una hipoteca més.ui els números canten i tenim un 40% més d’infants escolaritzats, sobretot en aules de 2 anys als coles i allò de guardar criatures ja no no s’estila, ara s’eduquen. I no es pensen que va ser camí fàcil: recorde perfectament a la dreta, eixa que ha governat tants anys, posant recursos judicials contra estes mesures per tal d’aturar-les perquè anaven contra la llibertat...la llibertat de les editorials, empreses, etc. Així que hui setembre ja no és el que era, i comencem el curs amb un somriure i més diners a les butxaques. I per descomptat: bon inici de curs, açò ja és imparable i cada volta millor. *Diputada de Compromís a les Corts