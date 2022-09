Governs amb Compromís, l’escut social valencià

A propòsit de la mort d’Isabel II d’Anglaterra, l’historiador Paul Preston se mostrava molt pessimista quant al futur del Regne Unit fora de la UE i amb un índex de desigualtat sense precedents en la història de la monarquia parlamentària anglesa. Una dècada de governs conservadors que no oblidaran fàcilment milers de ciutadans britànics que han contemplat la degradació del seu estat de benestar, una arquitectura estatal guanyada a pols pel laborisme anglés després de la Segona Guerra Mundial i liquidada al calor de tatcherisme als anys 80. I és que la política compta.

A casa nostra, cada cop que hi ha un període de menys creixement es posa a prova el nostre sistema d’una economia que protegeix la ciutadania, el matalàs de l’Estat per tal de corregir l’individu del compàs i les regles de l’oferta i la demanda. A Castelló i sempre amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació hem volgut que un seguit d’ accions posen de manifest que l’inici de curs no siga una càrrega, sinó una cistella plena d’oportunitats amb l’accés de les famílies a la gratuïtat total de l’ensenyament a partir dels 2 anys, tant en centres públics com en centres concertats o privats, on les famílies tenen les ajudes totals per a la conciliació en aquest tram d’edat, el que es converteix en una mesura d’inclusió de primer ordre. Ajudes de menjador, Xarxa Llibres, major dotació de les plantilles i rebaixa de les ràtios a les aules. Mesures guanyades pels governs amb Compromís per a les famílies. Cal estar atents si no volem seguir els passos de la depressió anglesa.

L’accés a la vivenda

Una de les nostres preocupacions és l’accés del jovent a la vivenda. Cal implementar el sistema d’ajudes que no arriben als nostres joves i avançar en mesures que facen desaparèixer aquest problema crònic que amenaça la seua sobirania. No es tracta d’ajudar quan hi ha període inflacionari, sinó de bastir una estructura robusta que responga a la necessitats de la gent que aporte certeses a les famílies. L’Estat de benestar és això i l’hem de protegir i reforçar des de l’esquerra i el valencianisme.

Regidor de Compromís per Castelló