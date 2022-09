Turismo cum laude

Si hay un sector dinámico y en permanente cambio en nuestro país, ese es el sector turístico. Cada año el listón sube un poco más, por la propia exigencia del mercado y de los profesionales que no paran de reinventarse, creando un verdadero tsunami de nuevas experiencias para los turistas. Lo que la temporada pasada era vanguardia está ya superado en esta y así hasta completar un puzle en constante movimiento. Por eso conseguir la transformación de una localidad en referente turístico no es nada fácil. Es necesario disponer de herramientas imprescindibles paras seguir impulsando el turismo sobre la base de un modelo de gestión de participación y coordinación, que además sea compatible con el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida de los residentes. La verdadera cuadratura del círculo.

Benicàssim ha sido un modelo a seguir, incluso imitar, en el mapa turístico nacional e internacional. Se ha trabajado mucho y bien para transformar el modelo de sol y playa de los 80 en un modelo basado en experiencias únicas. Fue así como nacieron los DTI (Destinos Turísticos Inteligentes), desarrollados por la Agencia Valenciana de Turismo, a través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT-TUR). ¿Pero qué es lo realmente inteligente en materia turística? La respuesta es muy sencilla, entender que el turismo bebe de la misma fuente que alimenta a un territorio. No se puede mejorar la oferta dando la espalda a mejorar ámbitos de actuación como gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad o accesibilidad.

Fuerte competencia entre destinos

Benicàssim forma parte del modelo DTI desde octubre de 2019, tres apasionantes años en los que nos hemos enfrentado a una pandemia mundial y a un escenario global caracterizado por una fuerte competencia entre destinos y productos, el desarrollo de nuevos modelos de negocio focalizados en la experiencia del cliente, y el impacto de la tecnología en el comportamiento de la demanda turística en todas las fases del viaje. Y ese camino, ya arroja los primeros datos concluyentes. Nuestro municipio supera con creces la media de Castellón y también de la Comunitat.

Quisiera agradecer desde aquí el trabajo de todos los técnicos de mi departamento y del área de Turismo de Benicàssim, sin ellos hubiese sido imposible lograr unos resultados realmente espectaculares. ¿Y ahora qué? Más trabajo, misma humildad, y la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto para situar a Benicàssim en el lugar que se merece. Los excelentes resultados de la reciente temporada no son fruto de la casualidad, es el resultado del trabajo bien hecho. El mismo que nos deja dormir todas las noches con la tranquilidad que da saber que has hecho los deberes. Otros no pueden decir lo mismo y, claro, les acaba pillando el toro. Y la culpa, además, es del toro. Una excusa nada inteligente.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim