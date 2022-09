Nou curs, nous projectes

Amb setembre encetem una nova etapa repleta de projectes i nous reptes per tal de continuar millorant i transformant l’Alcora durant aquest any. Alguns d’ells ja estan en marxa i altres s’iniciaran en breu.

En aquests moments, per exemple, s’estan valorant les ofertes per a adjudicar, en breu, la gestió de l’esperat Centre de Dia de l’Alcora. Es tracta de l’últim pas per a poder fer realitat aquest projecte que és clau per al Govern municipal, ja que s’emmarca dins d’una de les nostres grans prioritats: garantir el benestar i la qualitat de vida dels alcorins i alcorines. Sens dubte, aquest serà un servei fonamental per als nostres majors i contribuirà al manteniment de la seua autonomia, atenent les seues necessitats bàsiques, terapèutiques i socials.

Per a arribar fins a aquesta última fase, s’ha dut a terme un intens treball, tant en la posada a punt de les instal·lacions com en el futur desenvolupament del servei des del punt de vista de la cura i l’atenció per tal d’oferir el millor servei possible als usuaris i usuàries.

El centre disposa de dues plantes i àmplies instal·lacions per a dur a terme les diferents activitats dirigides a millorar la seua qualitat de vida. Així mateix, el servei servirà de suport per a les seues famílies, responent a la necessitat de conciliar la vida familiar, laboral i personal.

També pensant en el benestar de les persones, entre els mesos de setembre i octubre es procedirà a l’enderrocament de diferents habitatges adquirits per l’Ajuntament per a dur a terme millores urbanístiques, ampliació de voreres, etc., dirigides a millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants.

Uns altres dels projectes encaminats a millorar l’accessibilitat són la remodelació de l’escala situada entre els carrers Sant Mateu i Camí Sant Vicent, una actuació molt demandada pels veïns i veïnes, i la reforma de la planta baixa del consistori, que s’està realitzant en aquests moments.

Quant a millores esportives, amb la finalitat de facilitar la pràctica esportiva i fomentar hàbits de vida saludables, en els pròxims mesos està prevista l’execució de diferents projectes: millora de l’skatepark, construcció de dues pistes de pàdel, instal·lació d’un rocòdrom i millora dels frontons.

L’adequació d’una nau municipal per a ús de la banda de música i l’adequació del bar de la Pista Jardí com a zona recreativa i punt de trobada per a joves són uns altres dels projectes que s’executaran abans que finalitze l’any.

També estem bolcats en la dinamització i l’impuls de l’agenda cultural, social, esportiva, lúdica... de l’Alcora. Hui, per exemple, finalitzarà una iniciativa pionera, la I Setmana de la Salut Mental de l’Alcora, que ha comptat amb una gran acceptació per part de la població, i després de la bona acollida de la primera edició, demà se celebrarà el II Festival Cultural Infantil de l’Alcora, Terrisserets.

A més d’en totes aquestes iniciatives, continuem treballant en la cerca de finançament per a poder posar en marxa l’any que ve destacats projectes que ens permetran continuar amb la recuperació la Reial Fàbrica i també començar el projecte de la Casa de la Cultura, que se situarà en l’edifici de La Muy Noble.

Això és només un avanç de tot el que ve.

Seguim. Fem poble. L’Alcora Viva.

Alcalde de l’Alcora