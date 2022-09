Que no se queden en el cajón

Un total de 3.638 firmas se presentarán esta semana ante la Conselleria de Sanitat pidiendo que se amplíe el servicio de ambulancia en Alcalà-Alcossebre. Una familia de nuestro municipio vivió un desagradable incidente en el que un familiar de edad avanzada sufrió una indisposición en la calle y tuvo que esperar la llegada de la ambulancia durante más de 40 interminables minutos. Su indignación, al comprobar que nuestro municipio solo dispone de una ambulancia durante 12 horas al día, les ha llevado a movilizarse e iniciar una campaña de recogida de firmas, que ha obtenido este importante respaldo social y que, como no podría ser de otra forma, apoyamos totalmente desde el Ayuntamiento.

La realidad de nuestro municipio es que contamos con dos núcleos urbanos y, en el caso de Alcossebre, multiplicamos nuestra población durante muchos meses del año. Si a esto sumamos que nuestro hospital de referencia, el Comarcal de Vinaròs, se encuentra, en el caso de Alcossebre, a 40 kilómetros, es evidente que el servicio que nos están dando desde la Conselleria de Sanitat se queda corto. La denuncia sobre esta situación y las demandas para que se mejore nuestro servicio de transporte sanitario de emergencia no son de ahora. Desde el año 2019, pedimos que el servicio se ampliase a 24 horas ya que la Conselleria impide que el Ayuntamiento contrate una ambulancia a su cargo para asegurar la atención, como se estaba haciendo. Mucho antes, en 2016, ya solicitábamos que el SAMU estuviese en nuestro municipio, pero incomprensiblemente se instaló en Torreblanca cuando ya contaban con el SAMU en Oropesa. O sea, dos SAMU en 13 kilómetros y nuestra zona abandonada. Pero la Conselleria de Sanitat hace oídos sordos a nuestras peticiones, por mucho que insistamos, y también olvida que la Unidad de Hospitalización Domiciliaria no llega a Alcossebre y se niega a abrir el centro auxiliar de Las Fuentes.

No quiero pensar que es una cuestión política. Por eso, me mantengo firme en la esperanza y el convencimiento que ahora, que 3.638 firmas de ciudadanos respaldan esta reivindicación, se pararán a pensar y pondrán soluciones encima de la mesa para que, finalmente, nuestros vecinos y vecinas tengan un servicio de ambulancia que asegure una atención correcta y suficiente. Que esas firmas no se queden en el cajón como se han quedado las cartas que, en los últimos ocho años, he enviado como alcalde.

Alcalde de Alcalà-Alcossebre