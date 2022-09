Seguim complint objectius

Estem en l’inici de curs escolar, el curs en què a Almassora els xiquets i les xiquetes del CEIP Ambaixador Beltran estrenen col·legi, gràcies al pla Edificant de la Conselleria d’Educació. També serà un curs marcat per l’avanç de les obres del CEIP Santa Quitèria que posarà fi a les aules prefabricades i esperem que per l’inici de l’ampliació i millora de l’IES Àlvaro Falomir.

Però les polítiques del Botànic també permetran que el nostre poble avance en la consecució dels objectius de l’Agenda 2030. El treball de Compromís per Almassora ha fet possible que, tal com vam demanar a l’Ajuntament mitjançant una moció, ara puguem tindre les primeres comunitats energètiques locals. L’IVACE, organisme que depén de la Conselleria d’Indústria --que dirigeix el company de Compromís Rafa Climent-- ha atorgat una subvenció de més de 28.000 euros per crear la primera comunitat energètica local d’Almassora. El projecte permetrà instal·lar plaques generadores d’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum col·lectiu. Només esperem l’equip de govern el dissenye i desenvolupe de la manera més eficient possible i aquestes ajudes no es deixen perdre.

Les constants pujades en el preu de subministraments com la llum o el gas fan que per a moltes persones siga cada vegada més difícil arribar a fi de mes. La indústria taulellera, de la qual depenen centenars de llocs de treball al nostre poble, necessita l’ajuda de les institucions per fer front a la complicada situació que viu. Així ho hem demanat a través d’una proposta que finalment ha rebut el suport unànime de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Almassora en què demanem implicació directa per part del Govern de l’Estat i ajudes per al sector.

Calen iniciatives de progrés, iniciatives que entenguen la realitat diària de la gent. Al govern virat a la dreta amb PSOE-Ciudadanos que tenim a Almassora no només se li han acabat les idees per a arribar a la ciutadania. Se li ha acabat també el temps. Perquè ara és temps d’apostar pels serveis públics, per les oportunitats de generar treball i riquesa i per un desenvolupament respectuós amb l’entorn. Compromís treballem de valent per aconseguir una Almassora millor i més sostenible. Continuem complint objectius i ho farem mentre treballem per al nostre poble.

