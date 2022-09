Massa vegades ens volen fer creure que les coses són com ens les conten. Però hem d’anar amb compte, ja que hauríem de ser conscients que en moltes ocasions això que ens conten és tan sols una versió. I una versió, de vegades, pot estar distorsionada o interessada. No és la realitat ni molt menys la veritat. Inclòs pot ser que eixa versió siga una mitja veritat, que és una altra manera de mentir.

La veritat és la coincidència entre una afirmació i els fets o la realitat, i els fets tenen matisos i ocorren o existeixen en les seues circumstàncies. Però si llevem eixos matisos, obviem el context, o agafem sols una part pel tot, no trobem més que una burda interpretació i, en els pitjors dels casos, trobem la postveritat. Això només serveix per dividir i polaritzar encara més la societat. I això és el que vaig sentir que passava al debat de l’estat de la ciutat celebrat fa uns dies a l’Ajuntament de Castelló. Escoltar la versió caòtica, alarmant i sense ordre ni concert de la ciutat descrita per la dreta i per l’extrema dreta semblava més bé un deliri propi d’una escena de ciència ficció. El que tinc clar és que no es reflectia la realitat de la ciutat on vivim.

I això em preocupa. Per a proposar altres mesures o, senzillament, per tal d’oposar-se a algunes accions del govern municipal no cal que s’inventen una realitat paral·lela. Valdria més que tiren d’inventiva per a explicar-nos com se fa això d’abaixar impostos de manera generalitzada i augmentar els serveis públics… perquè això si és del tot inexplicable!

La mentida i la postveritat

Em molesta moltíssim la mentida i la postveritat. I em preocupa encara més perquè això esdevé una pràctica molt deshonesta i perillosa per a qui vol gestionar els recursos públics, els recursos de totes i de tots. I vull insistir, veïnes i veïns de Castelló: debatre sobre realitats paral·leles, versions interessadament partidistes, mentides i mitges veritats és inútil per a la ciutat i per a totes i tots nosaltres. Quan s’aposta d’una manera tan descarada per l’antipolítica el resultat és Trump, Bolsonaro o Putin.

Regidora de Compromís a Castelló