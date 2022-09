Transport a la demanda per al món rural

A principis de mes vaig tindre l’oportunitat de defensar la proposta de Compromís demanant bones connexions per al món rural que milloren la mobilitat de la ciutadania. Un transport públic eficient a demanda a qualsevol hora i amb tarifa plana de baix cost, anomenat taxi-bus rural les 24 hores. Proposta que va ser aprovada per unanimitat.

Dies després, es publicava el decret llei del Consell que ho regula, un èxit per als que portem temps amb aquesta reivindicació. El decret inclou una convocatòria d’ajudes directes a ajuntaments per a transport a la demanda en municipis amb risc de despoblament o que no tinguen un sistema de transport suficient, es tracta d’una forma de legislar tenint en consideració les circumstàncies pròpies i necessitats de cadascun dels municipis.

Sense tindre garantits els drets bàsics

El despoblament, fenomen que s’ha viscut amb especial gravetat a les zones de l’interior del País Valencià, ha deixat la seua població sense tindre garantits els drets bàsics de ciutadania i un d’aquests és l’accés a un transport públic de qualitat per part de tota la població.

Les fórmules de transport entre l’interior i les ciutats són deficitàries i no responen a les necessitats de la ciutadania del món rural. Cal prioritzar la connexió intracomarcal i amb hospitals, centres d’especialitats i centres de salut, així com els centres administratius de cada comarca.

Encara queda molt per fer, però cal reconéixer que amb l’actual govern de la Generalitat avancem en l’equitat territorial. Aquest decret és un pas important que evidència la incorporació de la perspectiva rural en les polítiques públiques de mobilitat.

Mentre amb governs anteriors del Partit Popular els diners anaven a les butxaques d’uns pocs, ara tractem de resoldre injustícies i desigualtats territorials històriques per tal de garantir els drets bàsics mínims a tota la ciutadania, visca on visca.

Diputada autonòmica de Compromís