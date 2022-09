Nos engañaron, crecimos con el mantra que la educación era universal y gratuita. En España, hoy en día, no lo es. Quizás lo pueda ser en la teoría, pero no en la práctica. Poco importa lo que diga el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos y su referencia expresa a la educación como un derecho humano irrenunciable. Pero ¿de qué sirve recibir una enseñanza gratuita si las familias no pueden pagar los libros, el material escolar, el comedor o el transporte que lleva asociados?

La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental, en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo cada año millones de familias sufren con cada nuevo curso. La vuelta al cole en la Comunidad cuesta 459,58 euros de media por alumno, muy lejos de los 100 euros de bono escolar que dan ayuntamientos como el de Castellón. Un roto para la economía familiar que, lejos de reducirse, se acrecienta año tras año. Las familias no pueden más, están asfixiadas, soportando un peso que no está al alcance de la mayoría. Justo lo contrario de lo que promulga el estado de bienestar. Del otro pilar de ese estado, la sanidad, mejor ni hablamos. Porque si te dan cita a 14 meses para operarte en un centro público y acabas yendo de urgencias a la privada, la pregunta es: ¿en qué mentira vivimos? Según la OCU, las familias españolas gastan una media de 1.890 euros en la vuelta al cole, y de ellos, cerca de 500 se destinan a la compra de material escolar. Por su parte, el sueldo más frecuente en nuestro país es de 1.321 euros mensuales. Es decir, la vuelta a las aulas se come casi el 40% del salario de cada padre. Imaginen si se es mileurista o si ni siquiera se llega a serlo. Son motivos más que suficientes para que Ciudadanos en Diputación defienda hoy en el pleno una moción en la que pide al gobierno promover una línea especial de ayudas urgentes para las familias con menores en edad escolar. Una partida destina a hacer frente a los gastos de los servicios complementarios escolares como el material, el transporte o el servicio de comedor. Y a garantizar que entre todo estamos poniendo los cimientos de una generación más plural, libre y tolerante. Por eso hemos querido que fuese la primera moción del nuevo curso político que comienza con este pleno en la Diputación, porque creemos que representa nuestros valores, prioridades y anhelos. Va a ser un año especialmente intenso por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, pero esperemos que no lo suficiente para olvidar cuáles son nuestras prioridades como responsables políticos. No nos den las gracias, es de bien nacidos ser agradecidos y de bien educados... cuidar la educación. Es el único legado, junto a nuestro planeta, que dejaremos a nuestros hijos. No lo olvidemos. Nosotros lo tenemos muy presente porque, somos lo que somos, gracias a la educación que recibimos. Portavoz de Cs en la Diputación y teniente alcaldesa de Benicàssim