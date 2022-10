Almenara torna a ser solidària

En més d’una ocasió he dit que estic orgullosa d’Almenara, del meu poble. Un poble que sempre sap on deu estar, un poble que sempre atén la crida de la solidaritat quan se li demana. I ara, ho ha tornat a fer, com no podia ser d’altra manera. Per això, una vegada més vull dir que és tot un orgull ser l’alcaldessa d’Almenara i una vegada més vull doner les gràcies al poble d’Almenara per la seua col·laboració.

Estic parlant del tradicional sopar de calderes, que enguany ha tornat a tindre una vessant solidària com es va fer ja abans de la pandèmia. Amb els donatius pels tiquets del sopar del passat dijous es van recaptar prop de 5.000 euros que aniran destinats al programa #AmaLaVidaEnLasAulas que porta a terme la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. I es que enguany, el nostre propòsit va ser fer visibles les malalties mentals i les seues causes. Aquesta quantitat suposa la col·laboració del 75% de la població del municipi, que ha aportat un donatiu d’un euro per a la proposta. Malalties mentals #AmaLaVidaEnLasAulas és un programa que impulsa la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana per a escolars, una aposta pionera, pensada i creada des del respecte per les persones i la consciència d’educar en salut des de les edats més primerenques i en cadascuna de les etapes d’ensenyament. La Federació de Salut Mental la composen 30 entitats que treballen en diversos programes atenent a més de 1.500 persones amb malalties mentals. La Federació conta amb més de 4.000 persones associades, 350 treballadors i treballadores i prop de 300 voluntaris i voluntàries. Per la seua col·laboració i la seua implicació, des d’ací torne a donar les gràcies de tot cor al poble d’Almenara, que ha tornat a demostrar que es un municipi solidari, en aquest cas amb les persones que pateixen malalties mentals. Finalment voldria convidar a tothom a la recta final de les nostres festes patronals. Després de la pandèmia hui celebrem de nou la Trobada de Quintes, les tradicionals paelles, que hui arriben a la seua XXIV edició, activitat on es concentraran milers de persones per a dinar a la carpa del Recinte Firal. A més demà, tindrem la Processó del Trasllat, la commemoració del Dia de la Policia Local (Sant Miquel), el tradicional berenar de jubilats i jubilades i l’espectacle d’animació itinerant Korral Kaos de Scurasplats que posarà el punt i final a les nostres festes patronals. Vos esperem! Alcaldessa d’Almenara