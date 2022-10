Jornada de les Missions

Diumenge que ve se celebra en tota l’Església la Jornada mundial de les missions, el dia del Domund. Aquesta jornada ha de ser, en primer lloc, un dia d’oració. En la celebració de l’Eucaristia tindrem presents d’una manera especial a tots els nostres germans i germanes en la fe que, havent conegut Jesús i escoltat la seua Paraula, han deixat la seua terra per a anar a anunciar l’Evangeli als qui encara no han sentit parlar de Crist. Convençuts que l’Església creix pel lliurament generós de cadascun dels batejats en la vocació a la qual han sigut cridats pel Senyor, agrairem el testimoniatge que ens donen gastant la seua vida per Ell i per la humanitat. Us convido a demanar també a Déu que suscite a l’Església noves vocacions missioneres perquè la llavor del Regne de Déu no deixe de sembrar-se en tots els racons del nostre món.

La jornada del Domund, que enguany té per lema Sereu els meus testimonis, ha de ser també un dia de solidaritat eclesial amb les esglésies dels països de missió. El Sant Pare, a través de les Obres Missionals Pontifícies, distribueix les ajudes de tota l’Església segons les necessitats de cada comunitat local. Quan coneixem personalment a un missioner o una missionera, escoltem el seu testimoniatge i veiem les seues necessitats ens sentim espontàniament cridats a ajudar-los. La nostra col·laboració en la jornada del Domund té un caràcter universal. El Papa té una preocupació per totes les esglésies i coneix les seues necessitats. En aquesta jornada l’ajudem a ell perquè puga exercir millor el seu ministeri de cuidar de totes les comunitats cristianes, especialment de les més pobres. Us convido a que secundem amb generositat l’obra missionera de l’Església, de manera especial en la col·lecta de l’Eucaristia del pròxim diumenge. No oblidem que una aportació petita, segons els nostres paràmetres econòmics, pot fer un gran bé en els territoris de missió. *Bisbe de Tortosa