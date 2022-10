Vila-real, Ciutat de l’Esport?

Si seguiu l’actualitat municipal, de ben segur que haureu llegit que Vila-real és la Ciutat de l’Esport i la Salut. Una ciutat moderna amb instal·lacions esportives i serveis de primera. I és que l’alcalde s’enorgulleix fent aquestes afirmacions, però res no s’allunya més de la realitat. Quasi 12 anys després que el PSPV entrara al govern local, Vila-real seguix sense tindre una pista d’atletisme amb les mesures adequades per poder entrenar en qualsevol de les disciplines oficials. Tampoc s’ha construït encara el velòdrom, malgrat que l’alcalde va presentar aquest projecte com a un dels eixos que marcaria el final de la legislatura.

A més a més, i tot i comptar amb quatre piscines municipals al poble les persones usuàries i esportistes dels clubs viuen autèntiques odissees per a poder entrenar a segons quines hores. Fins i tot, alguns clubs han de reservar carrers a piscines d’altres ciutats per poder entrenar per la falta de disponibilitat. Per no parlar del tancament de les instal·lacions que patim cada any en acabar les vacances d’estiu, concretament enguany del 2 al 26 de setembre.

I per si això fora poc, en els darrers anys hem vist com el pavelló esportiu municipal JB Llorens era enderrocat i ha passat a formar part de les instal·lacions d’un col·legi concertat i a tindre reduït el seu ús a les hores en què l’escola no l’utilitza. Som realment la Ciutat de l’Esport i la Salut?

Les ciutadanes i els ciutadans de Vila-real estem fartes de promeses incomplides i d’etiquetes que no responen en absolut a allò que tenim en l’actualitat. Al mes de maig hi haurà eleccions, i des de Compromís per Vila-real confiem que les ciutadanes recordaran tot allò que podríem haver tingut i encara no tenim.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real